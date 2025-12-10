強盜通緝犯闖紅燈拒檢逃逸！車故障被逮 面對5年徒刑

郭嫌被警方帶回偵詢。（圖／翻攝畫面）





過去涉及強盜案遭判刑5年確定的男子郭建輝，未按時入獄服刑，遭基隆地檢署發布通緝，昨天（9日）下午騎車行經新北市淡水學府路、英專路口時，闖紅燈被巡邏經過警方發現，上前示意攔停時，郭嫌竟拒檢加速逃逸，逃逸約1.6公里，行經北新路182巷時，因機車故障當場被大批警力壓制，後續透過毒品唾液檢測，結果呈安非他命及愷他命陽性反應，詢後除依毒駕公共危險罪移送法辦外，另也將他解送歸案面對5年牢飯。

據了解， 36歲男子郭建輝，2023年2月間，輾轉得知一名越南籍阮姓移工想要將40餘萬台幣換成越南盾，便設局持刀搶奪，最終錢沒搶到手，更被判刑5年確定，後因未按時入監服刑，遭基隆地檢署發布強盜通緝。

郭嫌昨天（9日）下午2時許，騎車行經學府路與英專路口時，由於闖紅燈，當場被巡邏經過的淡水警方發現上前攔查，自知通緝身分的郭嫌因此拒檢逃逸，雙方在淡水街頭追逐約1.4公里，最終郭嫌的車輛因故障，停在北新路182巷5號前，當場被大批警力團團包圍逮捕。

警方後續經郭嫌同意，對他施以毒品唾液檢測，結果呈安非他命及愷他命陽性反應，不僅依毒品罪嫌移送士林地檢署外，後續也將他解送基隆地檢署歸案，面對5年苦窯。

警方將郭嫌團團包圍。（圖／翻攝畫面）

