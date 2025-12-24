強盜邏輯？美扣370萬桶委內瑞拉原油 川普：或存入戰備儲油

美國政府目前控制著兩艘遭攔截油輪上約370萬桶委內瑞拉原油，美國總統川普22日晚間被問及這批原油的處置方式時明確表示：「我們要留著。」此舉引發外界質疑美國對委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）的施壓行動形同海盜式掠奪石油。

美軍20日登上一艘未被列入制裁名單的運載委內瑞拉原油的油輪。（圖／翻攝X「@Sec_Noem」）

《Axios》報導，川普政府從12月10日開始攔截這兩艘油輪，專家與政府官員指出，美國有三種處置選項，包括在公開市場出售原油並將收益納入政府資金、允許持有205億美元（約6437億元新台幣）法院核准索賠權的美國企業對原油提出主張，或是直接保留原油並儲存於國家戰略石油儲備中。

川普表示尚未決定採取哪種方式，但明確排除歸還的可能性。他說：「也許我們會賣掉它，也許我們會把它存入戰略儲備。我們也要留著那些船。」其中一艘名為「世紀號」（Centuries）的油輪於20日遭美國海岸防衛隊登船時並未受到制裁，該船載運至少180萬桶委內瑞拉原油，價值超過9000萬美元（約28.25億元新台幣）。

「世紀號」由香港公司擁有但懸掛巴拿馬國旗，大陸政府已對攔截行動提出譴責。美國官員指控該船使用假旗航行，並表示根據與巴拿馬的條約，登船行動屬於合法，且已通知巴拿馬當局。另一艘「船長號」（Skipper）則於12月10日遭登船，該船先前已被美國制裁，美國在扣押該油輪及其近190萬桶原油前已取得法院命令。

川普明確表示將保留 遭攔截油輪上約370萬桶委內瑞拉原油。 （資料照／《美聯社》）

這項施壓行動具有全球影響，大陸是委內瑞拉石油的主要消費國，購買量高達該國石油出口的75%。許多運輸船隻因資助恐怖分子、流氓政權以及伊朗、俄羅斯和古巴的活動而受到制裁或面臨制裁威脅。

華盛頓智庫拉皮丹能源公司（Rapidan Energy）地緣政治風險主管費雷拉（Fernando Ferreira）表示，美國可透過聯邦法院的「資產沒收」程序合法扣押原油，政府需對原油本身提出訴訟，合法所有人必須出面辯護，若敗訴美國政府即取得合法所有權。費雷拉指出，2023年司法部曾扣押一艘名為「蘇伊士拉詹號」（Suez Rajan）的非制裁船隻，該船載運受制裁的伊朗原油，美國隨後出售獲利。他說:「這並非史無前例，只是對委內瑞拉來說是首次發生。世界其他國家已承認這些制裁，所以這不應該太令人意外。」

