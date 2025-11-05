強盜集團得手500萬被黑吃黑 2夥、8人雄檢全起訴

（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄葉姓男子遭人噴辣椒水搶走500萬，警方逮捕梁姓主嫌等人；但檢警追查發現，另組強盜集團原本也想搶葉男卻被捷足先登，因此黑吃黑改搶梁男等人。雄檢依強盜等罪嫌起訴8人。

高雄地檢署指出，33歲葉男今年9月8日上午8時20分許前往位在民族一路公司上班，但在騎樓前遭2名男子噴灑辣椒水並搶走2個手提袋，內含新台幣500萬元、手機及平板。

警方事後逮捕梁姓主嫌等人，另有2名綽號「魯蛇」、「阿丸」不明身分人士共犯仍在追緝中；但經檢警深入追查，竟發現有另組由20歲余姓男子領導的強盜集團，在案發當天也想行搶葉男。

不過，當余男等人9月8日上午埋伏在停車場準備行搶時，卻發現葉男2個包包早被梁男等人搶走。余男等人因此臨時變更計畫，由柯姓、杜姓共犯持西瓜刀架在葉男集團的劉姓犯嫌頸部，恐嚇交出裝有500萬元包包，余男等人得手後隨即駕車逃逸至台中，再將贓款分贓。

高雄地檢署偵結後，今天將梁姓主嫌與劉姓、應姓共犯3人，以及余姓主嫌等5人，總共8人依涉犯強盜等罪嫌起訴；另審酌此案被告均正值青壯年，卻企圖不勞而獲，持辣椒水、西瓜刀、斧頭強盜，所為惡行重大，不宜輕縱，建請法官量處有期徒刑8年以上刑期，並持續追查其他共犯。（編輯：陳仁華）1141105