強盜順便性侵女屋主！惡狼關12年出獄手癢入侵民宅…女屋主外出躲過一劫

男子許凱淳2012年間犯下性侵案被判刑12年入獄，直到2023年出獄後，又在今年3月間侵入民宅竊走名牌包、證件與現金等，但所幸女屋主不在家，由於當時監視器並未拍到他，直到犯案數月後才比對出指紋遭函送，案經台南地院審理後，依加重竊盜罪嫌判處8個月徒刑。

據了解，許凱淳2012年犯案時年僅20歲，不但搶走了41歲女被害人的皮夾外還試圖性侵，被害女大喊自己這麼老了還想性侵，最後許凱淳指侵得逞，後續被逮捕起訴，遭花蓮地院判處12年6個月徒刑，後來2023年7月30日當天出獄後，2025年卻又隨機入侵民宅，只要誰家的門窗沒鎖都會成為他下手行竊的目標，且犯案地點幾乎全國各地都有。

當時許男入室行竊拿走名牌包、現金等，女屋主回到家發現家中遭小偷向警方報案，但警方一度因監視器拍不人影未發現，但鑑識人員透過現場採集到的指紋，經數個月的比對後發現許凱淳涉有重嫌，由於許凱淳沒有固定的居住地，屢屢通知不到案，因此將全案函送南檢。

檢方認為，許男犯重罪才剛出獄不久後再度犯案，已符合累犯的要件，因此要求加重判刑，許男則在法院開庭後認罪；案經法院審理後，法官審酌雖然許男認罪且請求調解，但事實上卻未到場，顯見犯後態度不佳，因此依累犯加重其刑判處8個月。

