根據《國籍法》規定，若要擔任民選公職，1年內須放棄除我國以外的他國國籍；然而，近期立院國民黨團擬提案修法，欲使中配不受法規限制，即不用放棄原國籍也可參政，引發輿論抨擊，形同「特權修法」幫中配解套。對此，內政部長劉世芳今（25）日回應，若修法將某個國家或地區排除，才是標籤化處理。

針對近期《國籍法》爭議，劉世芳昨（24）日表示，該法針對所有中華民國以外的外國人士，「若特別對於中配（修法）的話很奇怪，這是非常特權的條款」；且根據行政院2023年函示各部會，所謂中華民國之外的外國國籍，「當然包括中華人民共和國國籍」。不過國民黨卻批評此舉為「害讓台灣出事」，甚至指稱她應下台負責。

對此，劉世芳重申，中國人依照《兩岸人民關係條例》，只要申請合法許可，在台灣不管是生活、福利、工作都受同樣保障。不過唯一比較不同的地方是，《國籍法》第20條明訂必須對單一國家效忠，「針對中華民國以外的任何國家，都是同樣規定處理，該法並無『化外』」；若特別將某個國家或地區修法排除，才像是標籤化處理。

快新聞／強硬喊「中國是外國」！竟遭國民黨嗆「毀憲下台」 劉世芳回擊了

內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）

台中市長盧秀燕日前指出，公職應以「中華民國為唯一效忠」，也包括中國籍在內；反觀桃園市長張善政指稱，內政部以《國籍法》討論中配參政權恐怕有疑慮，應站在人權角度，讓他們盡快獲得參政資格。

劉世芳強調，擔任公職「只能對單一國家效忠」，不可能針對2個國家，無論盧秀燕、張善政的說法，內政部都會參考。 她進一步說道，《國籍法》修法是否產生「標籤化」，反而對未來中配參加任何公共活動，會有不同想像空間。

