強硬擴張！中國南海小島「蓋大型購物中心」 25日落成啟用

即時中心／林耿郁報導

中國近年動作頻頻，除在台灣海峽不停騷擾我方、在東海加強對日本施壓外，在南海也不忘惹事；最新消息是中國在西沙群島最大島嶼「永興島」上新建一處大型購物中心，25日正式落成啟用，顯示中國試圖「實質控制」南海的野心持續擴大。

擴張持續！日本《讀賣新聞》報導，中國本（12）月25日，在南海西沙群島最大島嶼「永興島」開設一處全新的大型商業購物中心，面積超過6,000平方公尺，內有餐飲、超市、書局等店家。

官方對外宣稱，這座商場可為駐島部隊、民眾提供更完善的社會服務，可謂是永興島的生活新地標。

永興島隸屬中國2012年設立的海南省三沙市，作為其管理南海島礁的行政中心。

多年來，中國持續在永興島上大興土木，設立學校、醫院、發電站等基礎建設，並持續部署兵力。

外媒指出，永興島原本面積約僅2.1平方公里，經填海造陸後已「明顯擴大」至約2.6平方公里，近乎台北市大安森林公園總面積。

中國持續在永興島填海造陸。（圖／擷取自"长光卫星"微博）

南海主權涉及越南、菲律賓與台灣等多國。2016年，荷蘭海牙常設仲裁法院針對菲律賓提起的南海仲裁案裁定，中國對南海的「九段線」主張缺乏法律依據，予以全面否定，但中國拒絕承認該裁決。

分析人士指出，中國在爭議島礁加快建設民用與商業設施，不僅改善駐島人員生活條件，也有意透過常態化經營活動，塑造長期管轄的既成事實，未來必會加劇南海的緊張與衝突局勢。

