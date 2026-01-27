「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

根據國土安全部官員及兩名知情人士指出，邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)已被解除該職務，將返回加州艾爾森卓(El Centro)原任職位，並預料不久後退休。

大西洋月刊(The Atlantic)26日晚報導指出，博維諾的突然被降調，被視為川普政府在明尼蘇達州發生致命事件後，重新檢視其最激進執法策略的明確跡象。上周六，37歲的普雷蒂(Alex Pretti)在博維諾指揮的邊境巡邏隊行動中遭到槍殺。

稍早，川普總統在一連串社群媒體貼文中，似乎釋出調整大規模遣返行動戰術的訊號。他表示，已與明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)通話，儘管白宮先前指控華茲煽動暴力，但川普稱兩人目前「想法相近」。川普並宣布，將派遣前移民及海關執法局局長、現任「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)前往明州，接手當地的聯邦行動指揮。

兩名知情人士也透露，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)及其親密顧問、政治顧問萊萬多斯基(Corey Lewandowski)，作為博維諾在國安部內的主要支持者，也可能面臨去職風險。

過去七個月來，博維諾一直是川普政府在民主黨執政城市推動強硬移民執法行動的門面人物。在諾姆等官員支持下，他被授予「指揮官」頭銜，率領蒙面邊境巡邏隊員前往芝加哥、夏樂、紐奧良及明尼亞波利斯等城市執法。博維諾也因隨行攝製團隊、頻繁在社群媒體上反擊民主黨政治人物與批評者，而成為MAGA陣營的網紅人物。多名資深ICE與海關暨邊境保護局官員，對他脫離正式指揮體系、並樂於扮演政治角色的行徑日益感到不安。

在明尼亞波利斯期間，川普政府更將博維諾作為主要發言人，安排他每日召開記者會，為執法人員的強硬手段辯護，並將責任歸咎於抗議者與地方官員。這種作法並不常見，因為邊境巡邏隊指揮官通常會避免與民選官員進行政治對抗。

博維諾的去職，發生在普雷蒂遭槍殺事件後兩天。普雷蒂是一名在加護病房工作的護理師，長期照顧退伍軍人。案發數小時後，博維諾即出席記者會，附和國土安全部的說法，聲稱普雷蒂企圖「屠殺」聯邦探員，並多次表示受害者其實是邊境巡邏隊員。

然而，事發影片並未支持他的說法。畫面顯示，持有合法隱蔽持槍證的普雷蒂並未拔槍或攻擊探員，其中一名探員已將其解除武裝，隨後另一名探員卻從背後將其射殺。

截至目前，國土安全部與海關暨邊境保護局尚未回應有關博維諾離開明尼蘇達州及其現職狀態的詢問。白宮發言人在被問及博維諾與諾姆時，僅轉述新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)的聲明，表示諾姆仍獲得總統「完全的信任與支持」。

川普另在貼文中表示，他也已與明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)通話，並寫道「已取得許多進展」，霍曼將於隔日與弗雷會面，持續相關討論。

