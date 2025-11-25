強硬表達拒統！卓榮泰：2300萬國人沒有回歸選項

行政院長卓榮泰 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於中國國家主席習近平向美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，行政院長卓榮泰今(25)日受訪強硬回應，「中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項」。這也是近年來，民進黨政府首長最強硬表達反對統一的談話。

川普、習近平10日韓國斧山會晤後，昨日中國國家主席習近平再度致電美國總統川普。根據新華社報導，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

報導指出，川普表示，習近平是偉大的領導人。「我同習近平主席在釜山的會晤非常愉快，完全贊同您對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

對此，卓榮泰也在立法院備詢前做出回應。卓榮泰表示，「我們都注意到相關這種國際間的一個重要的對話。但我們必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項，這個很清楚的。那麼台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的。所以維持現狀，也是世界現在大家共同注意的一個發展。中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因」。

卓榮泰這段「 300萬的國人沒有回歸的這個選項」，是近年來民進黨政府最強烈的拒統談話。根據1999年民進黨台灣前途決議文，「台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。」也就是，民進黨雖然主張目前為主權獨立的國家，但邏輯上並沒有排除人民透過公民投票選擇統一的可能。

