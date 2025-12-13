強碰《鬼滅》《動物方城市2》照樣突圍 《小雨愛蜜莉》爭搶金球獎最佳動畫片

《小雨愛蜜莉》入圍金球獎最佳動畫片。（圖／原創娛樂提供）

記者許瑞麟報導／金球獎入圍名單近日公布，法國獨立製作的手繪風格動畫《小雨愛蜜莉》入圍最佳動畫片，與強敵《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》、《動物方城市2》等片爭獎，本片自坎城影展驚豔亮相後，也入圍獎季多項大獎，並接連奪下安錫影展觀眾票選獎、洛杉磯影評人協會（LAFCA）最佳動畫片等。

《小雨愛蜜莉》改編自比利時知名作家艾蜜莉諾彤半自傳小說《管子的異想世界》（Métaphysique des tubes），電影以三歲女孩「愛蜜莉」的視角出發，描繪她在日本童年生活中的奇想世界。愛蜜莉在生命最初幾乎不曾言語，並深信自己是「世界的神」，直到兩歲多突然甦醒，學會理解和表達。然而三歲生日後，她第一次遇見恐懼、第一次領悟失落、第一次感受到生命的殘酷，童年從「神性」墜入「人性」的瞬間，成為她成長過程中深刻的印記。

《小雨愛蜜莉》改編自比利時知名作家艾蜜莉諾彤半自傳小說。（圖／原創娛樂提供）

電影以孩童視角呈現生命的微痛與震盪，讓成人觀眾得以重新直視被遺忘的童年裂縫，監製Eddine Noël曾在映後分享了原作者艾蜜莉諾彤在海外首映時的反應，她在座位上沉默許久，轉頭時早已滿臉淚水，並說道：「電影讓我塵封已久的童年回憶重新活了過來。」

值得一提的是，這是梅里斯瓦利德（Maïlys Vallade）與韓良疇（Liane-Cho Han）首次執導的電影。兩人以「成人電影」而非兒童動畫的角度撰寫劇本，同時致力於貼合孩子視角的世界觀，「我們把鏡頭放在兩歲半孩子的視線高度，並利用呼吸、觸碰、環境的顏色來呈現她的情緒。」在大型商業動畫主導市場的今天，本片以手繪風格逆勢突圍，被外媒盛讚：「看似輕柔，卻擁有撼動人心的力量。」《小雨愛蜜莉》也確定將於2026年三月在台上映。

《小雨愛蜜莉》讓成人觀眾得以重新直視被遺忘的童年裂縫。（圖／原創娛樂提供）

