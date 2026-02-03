強碰國共交流 賴清德攤數據PK：要「走向世界」或「鎖進中國」？

總統賴清德於3日召開記者會，受訪強調，國人可以對比，是執政黨攜手美國、日本、歐洲等友盟國家「走向世界」的經濟戰略，還是要「二次西進」鎖進中國對台灣有利？(記者羅沛德攝)

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨正赴中展開國共智庫交流，賴清德總統今召開「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)記者會，時間強碰引發聯想。賴總統受訪強調，開記者會並非刻意針對國共交流，但剛好可以讓國人對比，是執政黨攜手美國、日本、歐洲等友盟國家「走向世界」的經濟戰略，還是要「二次西進」鎖進中國對台灣有利？從去年、蔡總統執政、馬總統執政的經濟成長率，應能辨別孰優孰劣。

被問到對國共交流的看法，賴清德說，在野黨有他們的主張和路線，而這幾年來，台灣的國家經貿路線就是「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」，從蔡總統執政以來，台美簽署「21世紀貿易倡議」，也完成簽署台美對等關稅及投資協定，EPPD對話也有許多成果。

賴清德進一步說，看得更遠的話，我們最近跟日本簽訂「台日數位貿易協議」，之前我們跟英國簽訂「提升台英貿易夥伴關係協議」，並以此架構簽訂3個子協定，包括投資、能源與淨零排放及數位貿易協議，我們同時跟東南亞國家陸續更新或洽簽新協定，包含印度、泰國、越南、菲律賓等，並與其他國家持續洽簽中。

賴清德說，這代表台灣10年來的國家經濟路線是很穩健、一步一步在推廣，讓我們的經濟可以成為「日不落國」，這不是刻意跟國民黨前往中國進行的計畫對抗，「我們並不是這個目的」，但剛好可以讓國人做對比，我們要繼續攜手美國、日本、歐洲友好國家走向世界，還是要再度走進中國，去推動所謂的「二次西進」？

對於媒體二度詢問對國共交流的看法，賴清德強調，召開記者會並不是針對國民黨進行國共交流而開，但是剛好可以提供對比，讓國人做一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前所推動的攜手美國、攜手友好國走進國際，這個經濟戰略對台灣比較有利？還是在野黨所推動的「二次西進」對台灣的經濟發展比較有利？國人也能進一步比較去年或蔡總統執政8年的經濟成長率，以及馬前總統執政8年的經濟成長率，到底孰優孰劣，應該會看得更清楚。

