強碰金唱片！Energy小巨蛋熱跳CORTIS〈GO！〉萬粉尖叫嗨翻

「Energy」10、11日於台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會。成員坤達、書偉去年捲入閃兵風波，Energy當時發聲明宣布停工至6月30日，仍投入已答應參與的公益與慈善相關事務，以履行對歌迷的承諾，5人再度在小巨蛋同台相聚，讓他們格外珍惜每一次與成員、歌迷重聚的時光，歷經這段時間的風風雨雨，特地謝謝粉絲一路以來支持。

Energy開場演唱〈Here I Am〉、〈Come On〉等舞曲，久違與歌迷相聚的他們霸氣說：「這是Energy，我們回來了。」牛奶還向粉絲喊話，旁邊大巨蛋來了很多小鮮肉、天后，「謝謝你們來，我們才是你們的青春、小鮮肉，今天晚上把你們的熱情釋放給我們」，Toro馬上拱牛奶跳韓團「CORTIS」的〈GO！〉，只見牛奶即興秀一段帥氣舞姿，Toro幽默地自豪，「我們有跟上時代，他們還不見得會16蹲。」

Energy踏上 5 公尺高的環繞移動舞台，與二、三樓歌迷近距離對視比愛心，舞台更橫空飛越搖滾區上空，透明地板設計讓歌迷能360度一覽無遺地欣賞 Energy 的帥氣姿態，五人接連獻唱〈多愛我一天〉、〈愛失控〉，並首度現場演唱《ALL IN》專輯中的歌曲〈有多久〉。而當〈眼淚的味道〉音樂響起時，歌迷齊舉星型氣球應援，滿場星光讓Energy在台上感動不已。

