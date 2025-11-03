強碰GD演唱會 女星趕場映後會大塞車！自爆車上嗑貝果果腹
蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺主演的《左撇子女孩》，入圍金馬獎9項大獎，上週五（10月31日）正式上映。電影首週末票房突破200萬，是奧斯卡名導西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人的所有電影中最好的開片成績。社群上口碑也是一致好評，被譽為「年度最佳國片」，叫好又叫座。
在映後QA活動上，入圍金馬獎最佳男配角的黃鐙輝，一出場就問觀眾：「要來一塊神奇海綿嗎？」重現角色「叫賣哥強尼」經典橋段，現場賣電影書的「氣口」（台語中口吻的意思）更深受影迷盛讚。他分享：「觀眾反應非常熱烈，大家都非常喜歡《左撇子女孩》，期待口碑發酵，讓全世界都可以看到，這一部充滿愛與包容、洋溢滿滿台灣味的電影。」
《左撇子女孩》首週末上映適逢GD演唱會、白晝之夜、萬聖節活動等娛樂盛事，但影迷依舊踴躍參與映後QA幾乎全數滿場，讓導演和演員都備感暖心。談到印象最深刻的事情，小8（張允曦）趣稱：「看到很多觀眾很興奮，但路過大巨蛋時因為看GD人潮太多大塞車，我們只能把握時間在車上吃貝果果腹，是又開心又覺得好笑。」
《左撇子女孩》自今年坎城影展世界首映後一鳴驚人，後續陸續征戰多倫多、釜山、倫敦、東京等國際影展，並在羅馬影展拿下最大獎「最佳影片」。回到台灣，本片不僅獲選為代表台灣角逐奧斯卡國際電影的代表，更同時入圍金馬獎9項大獎，包括最佳劇情長片、最佳新導演、最佳原著劇本、2項最佳女配角、最佳男配角、最佳新演員、最佳攝影以及最佳剪輯。
《左撇子女孩》描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）回到台北夜市擺攤討生活，努力適應都市節奏。然而，傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜使用左手，甚至斥左手為「魔鬼手」的毫無根據言論，卻造成小孫女價值觀上的混亂。
導演鄒時擎透露，電影取材她童年經歷，也是許多左撇子觀眾很有共鳴的一點。她認為面對困境，就是要正面迎擊打破，電影中有些陳舊過時的觀念，就應該被直球對決、奮力突破，「左手根本就不是什麼魔鬼手」。她至今仍驕傲自在的使用左手，面對自己，不需迴避或是壓抑，更不必畏懼或羞愧。
