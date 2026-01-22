強索格陵蘭 川普引發北約危機

（圖／本報系資料照）

美國總統川普強硬「要格陵蘭」，宣布將對歐洲8國徵收關稅，造成股市重挫；之後再宣稱已與北約祕書長呂特達成框架協議，撤回關稅威脅，股市應聲大漲。世人再度目睹「TACO」（「川普總是臨陣退縮」的縮寫）交易的威力，不得不感慨股市才是川普「心中最柔軟的一塊」。只有股市暴跌，才能讓川普讓步。

然而，格陵蘭議題就這樣結束了？恐怕不是。上一次股市出現TACO交易是去年4月2日，川普宣布對全球徵收對等關稅造成股市大跌，之後宣布暫停實施，股市又全面大漲。但川普有放棄對等關稅嗎？沒有。他繼續用關稅施壓各國談判，直到談出讓他「滿意」的貿易協議。川普想要格陵蘭的意念並未停止，因此預期他仍將向歐洲施壓，直到美國插旗格陵蘭，或呂特協調歐洲各國提出能讓川普滿意的協議為止。

川普透過北約祕書長施壓，這表示格陵蘭議題的本質其實是「北約危機」。川普上任後已多次表達對北約的不滿。歐洲需要北約協助對抗俄羅斯，但「唐羅主義」下的美國無此需要，只要擁有美洲最北端的格陵蘭即可。

因此，川普操作格陵蘭議題呈現兩個概念。第一，他是從北極視角，而不是傳統的赤道視角看世界地圖；那是一個完全不一樣的地緣政治觀。第二，川普和他所代表的美國新保守主義者已對歐洲長期依賴美國的保護感到厭煩，要求改變。川普給呂特的訊號應該很強烈，歐盟27國領袖已決定在布魯塞爾召開臨時峰會，重新評估受衝擊的「跨大西洋關係」。

川普是以新的地緣政治觀重塑世界新秩序。他的任期還有3年，對全世界都將產生重大影響，包括台灣。台灣是「跨太平洋關係」的主要部分。因此我們要回頭看一下自己。

如果新保守主義者對歐洲長期依賴美國保護感到厭煩，那麼，他們難道不會對亞洲國家依賴美國的保護感到厭煩嗎？事實上，這兩年可以明顯感受到美國要求台灣保護自己的聲浪。台灣也願花錢武裝自己，只要將錢花在刀口上而不是浪費或貪瀆，台灣人都願意支持國防。

然而，讓人擔心的是認為「美國爸爸」要我們做什麼，我們就要去做，不可以懷疑。這種心態既可悲又讓人討厭。因為背後是非常強烈的依賴：「這樣美國爸爸才會保護我們」。沒有任何親子關係喜歡這種依賴，國際關係也不會。

要擺脫依賴，首先就是要學會對美國說「不」。「疑美論」是必要且可貴的。合理的「疑美」才能有理性思辨，也才能獲得美國尊重。尤其是現在的美國，川普雖然喜歡別人讓他「滿意」，但看不起「依賴」的人。賴政府能理解嗎？（作者為台灣國際戰略學會執行長）