強調告發大法官無關政治立場 林國春：回歸司法釐清憲判爭議

憲法法庭「114 年憲判字第1號」判決由5名大法官評議後為之，引起外界對程序不正義與涉有違反權力分立原則的質疑。（圖／報系資料照）

新北市議員林國春今（22）日表示，針對5名現任大法官做出「114 年憲判字第 1 號」判決涉有程序不正義也有違反了權力分立原則問題疑慮，自己當日已前往台北地檢署遞交告發狀，希望透過司法釐清。

高達7名大法官員額從當事人2024年10月卸任後，因立法院持續人事杯葛而自2024年11月起出缺，一年多來僅剩8席大法官在任至今。但憲法法庭仍於19日由現存其中5名大法官做出「114 年憲判字第 1 號」判決，宣告立法院早前通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，相關條文自公告日起失去效力。

廣告 廣告

進一步細看「114 年憲判字第 1 號」判決內容，原來早先立法院在《憲法訴訟法》中修法提高了大法官評議門檻，要求至少10名大法官參與，且其中至少9人同意才可以做成違憲宣告，這看在5名大法官眼裡是直呼不可，他們認為這樣將導致憲法法庭在缺額持續情況之下實質停擺，已然違反權力分立原則，更與憲法保障司法功能正常運作的意旨相違背。

新北市議員林國春（圖）前往台北地檢署提出告發時強調，透過司法釐清「114 年憲判字第1號」合憲與否不啻能促進憲政體制穩定透明。（圖／周志龍攝）

儘管此項修正案被5名大法官宣告違憲之後，因缺額而停擺超過400天的憲法法庭可謂正式「復活」，但由於這次判決僅由現任8名大法官中的5名大法官 參與評議並作成決定，另有蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3名大法官並未參與評議，還在外頭發表不同意見書，直斥僅5人參與的判決不符法定人數要求，應屬無效，引起議論。

林國春對此在告發時直言，即使退步回溯適用修正前的《憲法訴訟法》，判決仍須經現有大法官總額三分之二以上參與評議才有效，依現況至少應有六人參與，然而實際參與評議的過程到今天都還未完整揭露，那就告發透過司法調查釐清事實，希望有助於維護制度正軌與程序透明。

針對「114年憲判字第1號」告發案，不少藍營民代認為確實有待司法釐清。（圖／周志龍攝）

林國春強調，今天跑來北檢告發並不是針對特定政治立場或判決結果，反倒是基於法治國原則來提出制度性質疑。他直斥，一旦裁判機關根本曲解法定限制自為評議判決，人民要如何對憲政體制再有信任？

林國春重申，憲法法庭作為憲政秩序的最後防線，在運作上更應嚴守法律與程序正義，現在朝野與民間對此爭論不休，那就透過司法調查釐清事實，期待促進憲政體制的穩定與透明。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

北捷隨機砍人案釀4死！白冰冰怒嗆治安崩壞：台灣不能沒有死刑

遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯