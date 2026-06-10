強調和平不會憑空而來 鄭麗文指第一島鏈有機會成為「和平繁榮之鏈」

目前正在美國訪問的國民黨主席鄭麗文，日前出席在紐約皇后區法拉盛（Flushing）登場的僑宴，與現場近八百位僑胞交流。鄭麗文在致詞時以當前國際局勢與區域和平為主題強調，和平從不會憑空而來，而是需要透過持續對話與交流逐步累積成果。她呼籲兩岸、美中及區域各方持續建立互信，為下一代創造遠離衝突、共享繁榮的未來。

她同時表示，第一島鏈不應只是軍事與安全議題的代名詞，更可以成為促進經濟合作、科技創新、人才交流與文化互動的「和平繁榮之鏈」，為亞洲乃至全球創造更多發展機會。

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鄭麗文在臉書上指出，今年四月她到北京進行和平之旅，與中共國家主席習近平會晤。她認為，無論是兩岸交流或國際領導人會談，重要的不只是會面本身，而是會後能否持續溝通、深化理解並建立互信機制。

她也說明，和平從來不是自然降臨的結果，而是需要有人願意跨出第一步，也需要更多人願意持續向前。面對全球局勢的不確定性，各方更應以交流取代對抗，以合作化解分歧。

鄭麗文進一步提出「和平繁榮之鏈」構想。她表示，若能將冷戰思維下的對抗邏輯轉化為合作共榮的發展願景，充分整合台灣、大陸、美國、日本、韓國及東南亞在人才、科技、市場與資本方面的優勢，過去被視為地緣政治前線的第一島鏈，將有機會轉變為串聯區域發展的重要樞紐。

談到此次訪美期間的紐約行程，鄭麗文表示，紐約之所以能成為世界最具代表性的國際都市之一，正是因為不同文化、民族與信仰能夠在相互尊重與包容的基礎上共同發展。她認為，這種多元共存的精神，同樣值得國際社會借鏡。

鄭麗文強調，中華文明歷來重視和而不同、兼容並蓄的價值觀。面對未來挑戰，唯有透過對話、理解與合作，才能共同守護和平、創造繁榮。

鄭麗文還說，30多年前，她和先生在美國求學時，幾乎每個星期都會到紐約法拉盛。所以時隔多年舊地重遊，不僅感到親切，心中也非常的興奮。 更巧的是，在中華公所時，僑胞告知，距離上一次她來到該地，剛好是二十年兩個月又十八天前。當年，她陪同國民黨主席馬英九主席訪問紐約；二十年後再次回到這座城市，心中更是有許多感觸。

她強調，紐約是非常特別的一座城市，兩百多年來，一批又一批來自世界各地的人來到這裡追尋夢想，不同的種族、民族、文化與信仰的人，都可以在這座城市裡追逐夢想、落地生根。正因為彼此包容、彼此尊重，紐約才能成為全世界最具代表性的大都會之一。

鄭麗文認為，中華文明其實也是如此。就像在僑宴上，她聽見有人說普通話、有人說廣東話，也有人說閩南語。大家有不同的背景、不同的成長環境，卻能夠自在地坐在一起交流、分享彼此的人生經驗，因為中華文明是在數千年的歷史長河之中，由不同族群、不同文化持續交流、融合而形成的，它不是停留在過去的歷史記憶，而是一個至今仍然充滿生命力、不斷自我更新與創造的文明。

鄭麗文說，雖然兩岸有不同的生活方式、不同的社會制度，但同樣擁有深厚的文化底蘊，也同樣透過自己的努力與智慧，創造了舉世矚目的成就。她始終相信，中華文明的復興，不應該被視為威脅，因為我們不需要取代任何文明，也不會去貶低任何文明。我們希望這個世界就像紐約這座城市一樣，不同文化之間能夠彼此對話、彼此尊重、彼此欣賞，甚至互相學習，共同創造更高的人類成就。

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