強調圍台軍演已屬武力威脅 國防部掌握中共下一步：明將無預警開設演訓區

中共解放軍今（29）日起發動圍台軍演，目前海上兵力包含共艦14艘、海警船14艘，以及主、輔戰機及無人機89架次。法律司人權保障處處長于建昌中將在國防部記者會表示，中共在我周邊海域實施針對性軍演，對我實施模擬及封鎖等軍事行動，已經屬於武力威脅，侵害我國主權，也違反了聯合國憲章第2條第4項禁止使用武力或武力使用原則；中共臨時公告演習區域，沒有顧及周邊海空安全，也違反了聯合國海洋法公約、芝加哥公約等相關國際規範。

國防部今日下午臨時召開記者會回應中共軍演議題，國防部發言人孫立方中將表示，對於中共近期在台灣周邊以及印太區域，展開包含軍事行動、灰色地帶襲擾，以及其他的認知操作等等，對區域和平穩定所形成的威脅，國防部表達譴責。

孫立方說，國防部已立刻成立了應變中心，派遣適切兵力應處，任何以這種窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為來升高區域情勢的作法，都是不可取的，國軍會綿密掌握狀況，以料敵從寬原則守護國家主權。

國防部情次室次長謝日升中將表示，依照時序，第一個時間點是在今天早上7時半，中共東部戰區聲稱在台灣周邊海空域實施對台針對性軍演，原先在東部戰區的新聞稿中劃設了5個聯合演訓區，對我執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻等演練課目。

謝日升說，中共海事局公告，12月30日08至18時在台海周邊疆新增2演訓區，共開設7處演訓區將實施實彈射擊，禁止船舶進入，接著中共「北京國際航行通告室」發布飛航公告，表示將在相同時間，在我台北飛航情報區共7處啟動演訓區，限制高度為地表至無限高，國防部也掌握共軍將在12月30日0900至1100時，於我東部海域無預警開設演訓區，共8處演訓區。

謝日升說，迄12月29日1500時之台海周邊共軍海、空兵力，包含海上兵力共艦14艘、海警船14艘（含馬祖及烏坵等外離島），以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘，其中5艘共艦、4艘海警船逾越中線。空中兵力部分，包含主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。

