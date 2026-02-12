強調基載電力穩定 川普下令戰爭部長期採購燃煤發電

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天下令戰爭部向燃煤發電廠購買電力，這是他最新一項提振煤炭產業的行動。煤炭產業被視為氣候變遷的主要肇因之一。

法新社報導，在白宮舉行的儀式上，川普在多名煤礦工人簇擁下簽署行政命令。他指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與煤炭業者簽訂長期協議。

川普在活動中表示，煤炭對「我們國家安全至關重要」。

活動期間，產業領袖還向這位79歲總統頒贈獎盃，稱他為「無可爭辯的煤炭冠軍」。

這項命令指出，使用煤炭可為美軍基地與設施提供「不間斷、隨時可用的基載電力」，呼應川普主張再生能源不可靠的說法。

川普自2025年1月重返白宮以來，多次倡導他所稱「美麗潔淨的煤炭」。

川普去年4月簽署措施「全力推動煤礦開採」，並將電力生產提高逾一倍，以在耗電龐大的人工智慧（AI）技術競賽中與中國抗衡。

川普也正推動撤銷民主黨籍前總統歐巴馬與拜登所制定的綠能政策。

他預計明天將推翻一項具有指標意義的科學認定，即溫室氣體危害公眾健康，這正是美國限制地球暖化污染管制措施的基礎。（編譯：徐睿承）1150212