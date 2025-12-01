強調多宗教共存 教宗良十四世訪黎巴嫩籲和平

圖／達志影像美聯社

無視以黎戰火，天主教教宗良十四世的中東之行，依照原定計畫抵達黎巴嫩。教宗不僅在土耳其與東正教領袖共同祈福，還在黎巴嫩得到真主黨童軍隊伍的歡迎，教宗的黎巴嫩行程主要就是傳遞和平與共存的訊息。與此同時，美國總統川普介入以色列內政，致信以色列總統，要求特赦身陷貪腐案的總理納坦雅胡，引來以色列國內反對派痛批。

土耳其時間11月30日，天主教教宗良十四世(Leo XIV)，在東正教普世牧首巴爾多祿茂一世(Ecumenical Patriarch Bartholomew I)邀請下，參加禮拜，並一起對信眾送上「各說各話」的祝福：良十四世用拉丁文，巴爾多祿茂一世則使用希臘語。本世紀以來三位天主教教宗都有和解動作。良十四世接下來飛往黎巴嫩，選擇這個18個宗教支派共存的中東小國，很有象徵意義。教宗在專機航程中，特別提到以哈衝突的解方。

天主教教宗 良十四世：「多年來，梵蒂岡教廷一直是公開支持以巴兩國方案的，我們都知道目前以色列不接受，但我們認為這是唯一能化解這場現存衝突的方案。」

教宗良十四世也透露，此行曾與土耳其總統艾爾多安討論烏克蘭局勢。教宗專機在11月30日飛抵黎巴嫩，除了黎巴嫩三大分屬不同宗教的政治領袖，總統、總理與國會議長的接機，還有冒雨夾道迎接的熱情民眾。由於黎巴嫩南部還在與以色列交火，教宗此行坐進有防彈玻璃的小車中。

不僅有穆斯林舉著歡迎的紙牌，支持真主黨的民眾也舉著已故首領納斯魯拉(Ḥasan Naṣr-Allāh)與教宗的照片，在路邊歡迎，真主黨童子軍們甚至列隊揮舞梵蒂岡教廷旗幟，國際媒體解讀為釋出善意，以及尋求保護。

黎巴嫩民眾 尼賈德：「今天不僅對基督徒來說很重要，我也想表明，對黎巴嫩人來說這裡是共存之地。」

儘管黎巴嫩不同宗教之間，仍有政治角力和內鬥，也阻礙經濟發展和政治穩定，但相對於中東其他國家，年輕世代心目中，黎巴嫩的確比較多元，自由開放。

黎巴嫩民眾 娜赫莉：「我們屬於同一個人的同一隻手(不同手指)。」

儘管訪問黎巴嫩是前教宗方濟各心心念念的遺願，對黎巴嫩當局來說，也是不小的維安考驗，尤其此刻南部邊境正被以色列猛炸，停火協議簽訂一年以來，黎巴嫩平民罹難人數已超過300人。

黎巴嫩總統 奧恩：「尊敬的教宗，請代表我們向世界宣告，我們(黎巴嫩)不會消亡、不會離開、不會絕望，更不投降。我們會堅持在此。」

天主教教宗 良十四世：「締造和平的人有福了。」

教宗良十四世隨即引用聖經新約馬太福音的章節，這段的下一句為「他們將被稱為神的兒女」。接下來的演說中教宗不斷提到和平使命，句句似乎都意有所指。

天主教教宗 良十四世：「重大決策似乎都只是少數人決定，往往也會損害公眾利益。事實上，教會不但關心被迫離鄉背井者的尊嚴，也不想要任何人被迫離開自己國家。」

而就在此時，曾自詡為天選之人的美國總統川普又出手，管到自稱天選民族的以色列國內事務。身揹賄賂、詐欺、背信三大案的納坦雅胡，審判持續多年，納坦雅胡堅稱清白無罪，認為每週需要出庭作證好幾次，影響國家利益與團結，因此史無前例地提交一份多達11頁的赦免申請書。此舉已經引起以國反對派強烈抨擊。

CNN主播：「現在身為名義上的國家元首，(以色列總統)赫佐格是唯一有權特赦納坦雅胡的人，本月稍早(美國)總統川普也曾去信赫佐格，也要求他特赦納坦雅胡。」

之所以稱史無前例，因為還沒宣判，納坦雅胡也從無悔意，若真的得到特赦根本是動搖以國憲政。但川普用他在美國應付官司同樣的說法，在信中向以色列總統表示，起訴納坦雅胡是不正當又政治性的動作。川普的信件顯示他與納坦雅胡的好交情，不過，加薩超過7萬人命的血債，或許也只有造物主能赦免。

