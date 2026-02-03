強調守護主權不應被解讀為挑釁！賴清德批：在野黨不審國防預算、只進行國共合作「對台灣很危險」

國共論壇今（3）日登場，總統賴清德上午則在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，他在媒體提問時強調，民進黨政府非常重視兩岸關係，但是「守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁」，在野黨進行國共交流不能忘記責任，「特別是在面對中國威脅時，不能不審總預算、國防預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的！」

媒體在提問時問及，國人樂見台美關稅良好進展，但兩岸關係也受到國人關注，國民黨率團參與國共論壇，也帶產業界隨行，如何看待國共交流，民進黨和國民黨是否呈現完全不同的兩種路線？

賴清德回應，民進黨政府非常重視兩岸關係，不僅重視台美和世界各國，也同樣重視兩岸關係，所以從蔡英文總統上任開始，她清楚講明了，承諾不變、善意不便、不會在壓力下屈服、也不會走回頭路，而他上任後也提到，希望經由交流、對話、進行合作，達到和平共榮的目標。

賴清德並說，其實他從行政院長開始，在立院備詢時就不斷強調，兩岸有共同的敵人，就是天災地變傳染病，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能對等尊嚴，台灣很樂意對中國進行交流合作，創造和平共榮。

賴清德說，這是從蔡英文總統到他上任，近十年來兩岸路線，持續保持善意。

賴清德接續話鋒一轉，表示希望台灣和國際社會能看到台灣守護國家的決心，「守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁」，希望在野在進行國共交流同時，也不能忘記身為國會最大在野黨跟民眾黨結合，還是主導整個國會的應盡責任。

賴清德強調，推動國政是他總統、行政院長和團隊責任，監督是國會的責任，國會也有義務審查總預算這些福國利民的重大政策、也有責任審議國防預算，「特別是在面對中國威脅時，不能不審總預算、國防預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的！」

賴清德最後說，相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等進行跟兩岸的交流，希望國民黨能了解。

（圖片來源：三立新聞、放言記者拍攝）

