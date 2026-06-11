強調廢除考監是全民共識！ 台聯黨呼籲：總統府應撤銷提名監委

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台聯黨主席周倪安。 圖：台聯黨 提供（資料照）

[Newtalk新聞] 由於第六屆監察委員將於下月31日卸任，因此，總統府今（11）日召開記者會，由副總統蕭美琴公布第七屆監察委員、以及正副院長之提名人。對此，台聯黨重申，總統賴清德應立即停止監委提名作業，先凍結考監兩院運作，為台灣建立三權分立憲政體制做準備。

台聯黨主席周倪安表示，無論是監察院或考試院，本來都是國民黨的「孫文遺教」所建立出的盲腸機關。在民進黨執政以後，不但沒有促成廢除，反而創設出「國家人權委員會」，來推動「反歧視法」、「漁工零付費」等不當政策。

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台聯黨強調，放諸世界，「三權分立」才是憲政的常態。在陳水扁政府時代，監察院曾有三年沒有委員，而台灣憲政運作一樣得以運作。台聯黨呼籲，總統府應當終止監察委員提名，凍結監察院的運作。同時，目前國會的綠、藍、白三黨，應該儘速成立修憲委員會，討論以修憲或制憲方式，導正台灣的憲政秩序。

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