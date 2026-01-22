強調提名游淑貞參選花蓮縣長程序正當 國民黨籲勿操作對立
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
國民黨花蓮縣長全民調結果已出爐，由吉安鄉長游淑貞勝出，花蓮縣黨部今（22）日表示，就外界關注的花蓮縣長提名程序爭議發表聲明，強調本次提名作業完全依循黨內制度進行，程序具備正當性，呼籲外界勿將黨內民主機制操作為對立敘事。黨部表示，民主精神在於尊重制度，而非在程序完成後因結果不符期待便指控「民主受損」或「制度崩壞」，此類說法反而傷害黨內民主機制。
花蓮國民黨部指出，針對花蓮縣長提名的內部參考民調，之所以將游淑貞與前花蓮市長葉耀輝納入，是因兩人皆已明確向縣黨部表達爭取提名意願。
再者，黨部表示，葉耀輝於去年底即主動拜會縣黨部主委盧新榮，討論花蓮未來發展並表達參選意願；其曾任兩屆市長，長期深耕地方，是本黨在地重要幹部。依據「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第五條規定，縣黨部因此啟動協調機制。
花蓮國民黨部說明，黨部於1月8日召開全縣委員會議，出席委員一致同意由葉耀輝與游淑貞進行內部民意調查，並邀請2人說明參選理念；會議中亦明確告知，民調結果將送交黨中央作為後續提名或徵召的重要參考。花蓮縣提名委員會於1月13日邀集葉、游兩位同志召開協調會，兩位同志均對以民調方式決定人選無異議，但葉耀輝提出的辯論會建議因不屬協調項目而未獲共識。
此外，針對外界關注的何啟聖未被納入民調，花蓮縣國民黨部表示，黨內提名作業一向秉持「制度先於個人」；何啟聖雖曾透過媒體表達參選意願，但在全縣委員會議召開前並未與縣黨部聯繫，且當時其黨籍尚未設於花蓮縣，因此基於制度與程序考量，未將其列入本次民調名單。
「此為基於客觀制度事實，並非主觀排除。」花蓮國民黨部強調，縣黨部強調，民主精神在於尊重制度，而非在程序完成後因結果不符期待便指控「民主受損」或「制度崩壞」，此類說法反而傷害黨內民主機制。甚者，對於外界將提名過程渲染為「家族政治」或「權力陰影」，縣黨部表達高度遺憾，認為此類指控缺乏事實基礎，不僅無助黨內團結，更可能造成外界誤解國民黨不尊重自身制度。
花蓮國民黨部呼籲，花蓮需要的是團結前行，而非無止盡的內耗；需要的是制度運作，而非以政治語言動搖民主根基。黨部期盼所有同志回歸理性與制度，共同朝「贏回花蓮、建設花蓮、服務鄉親」的目標努力。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
花蓮縣國民黨部建請中央徵召或提名參選縣長 游淑貞致謝：必不負所托
