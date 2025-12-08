強調整合沒破局 張啓楷自曝12月底前獲白營徵召參選嘉義市長

明年嘉義市長選舉全新局面，民進黨立委王美惠（右三）轉戰市長選舉，民眾黨立委張啓楷（左）也有意問鼎，兩人都積極參與地方活動。（廖素慧攝）

藍白就2026縣市長選舉整合備受關注，民眾黨日前徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，並待國民黨推出人選後進行整合。被問到未來嘉義市長藍白整合狀況，有無可能在12月底提名民眾黨立院黨團副總召張啓楷？民眾黨主席黃國昌表示，會在適當時候完成徵召程序，若國民黨要推人就進一步討論如何用最好方式選出最強團隊；而張啓楷則自曝，時間點應在12月底前。

民眾黨立院黨團8日上午舉辦「卓榮泰選擇性執法，賴清德總統正在摧毀國家」記者會，身兼民眾黨團總召的黃國昌、張啓楷、成大法律系教授許忠信、前立委陳琬惠與會。

針對身為後8席白委的許忠信參與立院記者會，是否未來備位立委也會參與黨團活動提前見習？黃國昌回應，身為成大法律系的許忠信熟稔國會運作，且備位立委本來就有在參與黨團各項事務，不用做太多過度解讀。

至於藍白就嘉義市長選舉整合進度，民眾黨是否有望在12月底徵召張啓楷？黃國昌先是說明，民眾黨有自己的節奏會往前走，要跟國民黨進行任何協調前，黨內程序必須要完備，就像之前徵召陳琬惠一樣，代表是民眾黨認證的最強候選人。

黃國昌提及，民眾黨保持最大誠意跟善意，就像之前跟國民黨主席鄭麗文公開會面時說過的話，每一句話都算數，只是上次他講這麼清楚了，有些綠委、綠媒仍見縫插針或裝聽不懂，並解讀是「藍白合作破局」、「打臉之前跟國民黨合作」等挑撥離間的話。

黃國昌指出，就張啓楷的部分，民眾黨會在適當的時候，黨部會完成徵召程序，一樣秉持最大誠意跟善意，「倘若國民黨沒要推人的話，我覺得水到渠成，就由張啓楷代表在野黨競逐嘉義市長；若國民黨有要推人，就再進一步討論下一階段怎麼用最好方式選出最強團隊。」但對民眾黨而言，張啓楷就是最好的選擇、最強的團隊。

張啓楷也稱，「民眾黨的徵召是按部就班、高潮迭起，嘉義市很快就會徵召。」這段時間獲得很多鄉親催促，他也非常想回去幫鄉親服務，因此有3個原則，「一是我會義無返顧往前衝；二是在時間上盡快、原則上應在12月底之前。」

張啓楷透露，第三是民眾黨提名他後，嘉義市藍白整合最重要一步不是破局，反而是往前一步，「倘若國民黨沒人要參選，就由我為嘉義鄉親努力，若國民黨要推出人選，因目前有2位市議員跟1位醫師表態，那就先兄弟登山各自努力，之後兩黨坐下來討論雙方可接受機制，並推出一組最強且能勝選的人，才能服務嘉義鄉親」。

