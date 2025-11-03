強調曾支持對方統一！王毅喊話要德國反台獨

▲中國外交部長王毅，3日與德國外長通話，過程提到一中原則及台灣問題，呼籲對方反對一切形式的台獨。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul），原定上個月26日要到訪中國，卻在出訪前2天突然宣布取消，當時有分析指出，很可能是因為他強硬的對中立場，以及在台灣議題上的發言惹怒北京。中國中央政治局委員兼外交部長王毅於3日跟對方通話，再次強調台灣問題屬於中國內政，呼籲對方堅守一中原則、反對一切台獨。

此前，外媒《路透社》曾報導，瓦德富爾自今年5月上任以來，對中國的立場越發強硬，比起前任外長貝爾博克（Annalena Baerbock）有過之而無不及，還曾在近日受訪時表示，德國政府對「一中政策」的立場沒有改變，但將自行決定政策具體要如何實施，並且不支持以武力改變台海現狀。

▲德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）原定10月底出訪中國，卻在出發前2天突然取消，引發外界議論。（圖／美聯社／達志影像）

對此，中國外交部發言人郭嘉昆，曾於10月24日的例行記者會上，暗批瓦德富爾只說維護台海現狀，卻不說反對台獨的行為，實質上是對台獨的縱容、支持，將對台海和平穩定造成嚴重衝擊。

時隔約1週，根據中國外交部官網聲明，王毅昨（3日）已與瓦德富爾通話，提到中德關係發展的重要經驗是相互尊重，行動指南是合作共贏，正確定位是夥伴關係，雙方同為大國和重要經濟體，維持關係健康穩定發展，既符合雙方利益和各方期待，也有利於世界的和平穩定，儘管2國在歷史文化、社會制度方面有所不同，存在差異不可避免，但應應堅持溝通對話、增進了解、消除誤解、鞏固互信，而不是搞「麥克風外交」，進行違背事實的無端指責。

王毅強調，台灣問題是中國內政，關乎中國的核心利益與主權、領土完整，一個中國原則是中德關係最重要的政治基礎，過去中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國，亦能充分理解並支持中國維護國家主權及領土完整，反對一切「台獨」行徑。

瓦德富爾則回應道，德國高度重視與中國的關係，期待能早日到訪中國，德國堅持一中政策的立場沒有變化，願與中國密切交流對話，妥善處理分歧，推進2國全方位戰略夥伴關係向前發展。

