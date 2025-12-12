強調最先進晶片製程根留台灣 外交部政務次長：鞏固全球半導體戰略地位
外交部政務次長吳志中於12月10日接受法國「法新社」（AFP）駐台記者 Allison Jackson專訪，就全球供應鏈重組及台灣半導體戰略地位提出分析。外交部今（12）日表示，該專訪以「台灣外交部次長表示將把『最先進』晶片製造留在國內」為題刊登。
吳志中指出，儘管中國軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，台灣仍堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，以確保我國在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色。
吳志中強調：「我們會盡最大努力讓最尖端的技術根留台灣，確保台灣持續在半導體生態系中扮演關鍵角色。」
對於外界建議將晶片生產移出台灣以分散風險的說法，吳志中表示，台灣正逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但海外投資「仍與台灣緊密相連」。單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，「真正的解方，是防止戰爭發生。」
談及美國新政府可能採取製造業回流及關稅政策，吳志中指出，要在其他國家複製台灣完整的半導體生態系極具挑戰，「因為台灣擁有非常特殊的半導體製造文化。」並強調，雖然台積電持續加大美國投資力度，但其最先進的製程與研發核心仍將留在台灣。
吳志中表示，相信無論是美國或歐洲，若中國對台發動攻擊，基於自身「國家利益」考量都會作出回應；而美國的利益與台灣的利益在許多方面恰為一致，包括半導體產業、台灣海峽的和平與航行自由等關鍵國家利益。
吳志中強調，台灣不只是中國所單方宣稱的核心利益，同時更是美國的核心利益。
