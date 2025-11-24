強調未歧視陸配 劉世芳：若大陸地區不是外國「等同台灣是中國一部分」

內政部長劉世芳24日於立法院備詢時強調，兩岸分屬不同國籍，內政部只是依法行政、並未歧視陸配。資料照，李政龍攝



全國5位村里長因具備中華人民共和國國籍，被內政部要求依國籍法解職，引起各界討論陸配參政權問題。內政部長劉世芳今日於立法院答詢時表示，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁，並未歧視中華人民共和國。劉世芳強調，中華人民共和國和中華民國分屬兩個不同國籍，只要在台灣任公職，就只能對單一國家效忠；至於有國民黨立委認為「大陸」並非外國，劉世芳表示，倘若大陸不叫外國，等同變相承認台灣是中國的一部分。

花蓮陸配村長鄧萬華今年8月因具備中華人民共和國國籍，被富里鄉公所解職。經向花蓮縣府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，目前尚待富里鄉公所另作處分。立法院國民黨團對此表示，將修法保障陸配參政權。

劉世芳今日就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告並備質詢，針對民進黨立委陳培瑜關切在野黨立委有意要修國籍法，並指要從兩岸人民關係條例的角度進行修法，劉世芳表示，根據內政部主管的國籍法第20條規定，如果擔任公職，需於1年內放棄中華民國以外的外國國籍，且根據行政院民國112年函釋，中華人民共和國國籍就是外國國籍，內政部就是根據這個函釋，若要無限上綱到憲法的話大可不必。

劉世芳強調，內政部沒有藍綠之分，國籍法是針對中華民國以外的任何國籍，只能對單一國家效忠；若只為了陸配修國籍法，將陷入政黨間對政治解讀的不同，並表示內政部都是依法行政，並未歧視陸配，只是認為中華民國和中華人民共和國是分屬兩個不同的國籍，且中華民國主權不可以做任何讓渡。

劉世芳指出，內政部對其他國家都一視同仁，例如曾任立委的副總統蕭美琴、前立委李慶安都依規定辦理，沒有特別歧視中華人民共和國。只要在台灣擔任公職，就要對憲法宣誓效忠，不可能同時效忠兩個國籍。

民進黨立委李柏毅詢問，內政部如何看待國民黨立委主張「大陸不是外國」？劉世芳直呼「非常訝異」，因為中華民國身分證或護照等其他官方文件，都未包含中華人民共和國，如果「大陸地區」不叫外國，等於變相承認「台灣是中國的一部分」，現在全世界都知道，中國是指中華人民共和國。

劉世芳強調，我們的國家現在就是中華民國，「無論怎麼樣，要保全中華民國的最大利益，包括主權不容讓渡、也不能被解釋為是中國的一部分。」同時允諾會堅決捍衛國籍法。

民進黨立委黃捷建議，內政部可依地方制度法第76條規定予以解職。劉世芳回應，內政部已派人員了解，若花蓮縣該名中配村長最後仍回復村長資格，內政部會依法要求解除村長職務，至於地制法部分會研議辦理。

