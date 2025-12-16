強調海格塞斯下令! 美軍又在東太平洋打擊3艘「運毒船」 8人死亡
[Newtalk新聞] 當地時間 15 日，美國南方司令部在社交平台發佈消息稱，在國防部長海格塞斯的命令下，「南方之矛」聯合部隊當天在國際水域打擊了 3 艘船隻，共打死船上 8 人。
海格塞斯近日被指控涉及在 9 月時，下令對加勒比海「運毒船」遭遇第一次攻擊後的倖存者進行「第二次打擊」並造成他們死亡，被認為對手無寸鐵的平民犯下戰爭罪而遭到國會調查，國會要求公布當時在五角大廈的錄影帶。海格塞斯則否認他有下達「第二次打擊」的命令。
美軍此次通報稱，情報顯示這些船隻當時正沿著東太平洋已知的販毒航線航行並從事販毒活動，此次行動共擊斃 8 名男性販毒「恐怖分子」。美軍宣稱，這些船隻由「恐怖組織」營運，但並未提供他們涉嫌販毒的證據，也未說明其與哪些「恐怖組織」有關。
近期，美國以「緝毒」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，並宣佈在西半球發起打擊所謂「毒品恐怖分子」的軍事行動，代號為「南方之矛」。
據《國會山報》統計，自 9 月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋對所謂的「毒品走私船隻」進行了至少 25 次打擊，至少擊斃了 95 名「毒品恐怖分子」。
