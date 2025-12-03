強調無政黨接洽 李有宜：無需再做政治操作

▲民眾黨前發言人李有宜今日於台大打卡，強調目前並無任何政黨與她接洽，籲請外界不需做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向。（圖／翻攝自李有宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜日前突宣布因學業辭去職務並退黨，外界質疑與黨主席黃國昌「四大金釵」空降三蘆有關。對此李有宜今（3）日於台大打卡並發文表示，目前只想專心學業，且沒有任何政黨與其接洽，籲請外界不需做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向，「待學業告一段落，期望再為大家服務，後會有期」。

李有宜過去曾參選新北市三蘆立委挑戰綠委林淑芬，最終挑戰未果，去年5月起正式加入民眾黨發言體系，但仍持續勤跑地方，未料黃國昌卻直接欽點周曉芸參選議員，被認爲是李有宜退黨的主因，引發外界聯想。

李有宜今日在台灣大學打卡發文，表示現在只想專心學業，這段時間謝謝大家的關懷與加油打氣，強調目前並沒有任何政黨與她接洽，不需要做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向，待學業告一段落，「期望再為大家服務，後會有期」。

