強調無派系！邱議瑩：我是最強的高雄隊長

▲邱議瑩表示，她雖然無派系，但不是孤鳥，最能團結高雄隊。（圖／民進黨YT）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（3）日舉行2026高雄市長提名政見會，民進黨立委邱議瑩表示，她雖然無派系，但不是孤鳥，最能團結高雄隊，而在初選後，也最能整合民進黨，並在大選中帶領民進黨戰勝國民黨的候選人，「請相信民調第一的我，是最強的母雞，最能帶領高雄贏得大滿貫」。

民進黨近期積極布局2026大選，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑均有意競選高雄市長，提名政見會於下午2時在民視林口總部登場，而參選人除了申論之外，也接受媒體學者提問。

邱議瑩在申論時表示，要向所有關心高雄的市民報告，為什麼高雄要贏，要選邱議瑩？首先，要選一個最能帶領高雄、最有整合能力的人，去年的11月30號，她在鳳山舉行大造勢，現場有來自社會各界，橫跨縣區與市區的好朋友，要特別感謝議長康裕成、無黨籍的曾俊傑副議長，以及不分派系、黨派的議員夥伴們、前院長蘇貞昌、陳其邁市長後援會幹部，以及競選團隊一起替她加油。

「雖然無派系，但我不是孤鳥，我最能團結高雄隊!」邱議瑩說，她會是最強的高雄隊隊長，她也能在初選後，最能整合民進黨，以及在大選中帶領民進黨戰勝國民黨的候選人。

邱議瑩強調，2026年的選舉，不但市長要贏、里長要贏、議員更要贏，要讓議會過半，「請相信民調第一的我，是最強的母雞，最能帶領高雄贏得大滿貫」。

邱議瑩提到，要帶領高雄隊，要有最前瞻、策略方向，她已經舉辦過六場的政策發表會，也提出了數十項的政見，同時也是率先提出政策白皮書的候選人，這是她對高雄市民莊嚴的承諾。

邱議瑩接著細數過去政績、政見，包含率先提出興建24小時的「南星新機場」，將結合高雄港，打造「30分鐘海空互轉基地」，並將啟動「 AI 創世紀任務」，希望在5年內新創10萬個優質工作機會；此外，將推動「六環六線」的路網，加速捷運、輕軌、快速道路的建置，縫合城鄉差距，並串聯台南、屏東，打造「大高雄三十分鐘生活圈」等。

邱議瑩強調，高雄的轉型充滿著挑戰與艱辛，但大家已經走在正確的道路上，「一定要選對的人、走對的路」；她呼籲，要懇請高雄市的市民，做出最正確也最有智慧的選擇，「我是最有戰力、最有整合能力，帶領高雄贏！」

