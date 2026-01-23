強調確保海鯤號潛航測試安全 台船：四大步驟合格才能出海

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供



由於國造潛艦海鯤潛艦去年（2025年）11月底已完成海上測試中的浮航測試所有項目，並在去年12月5日進入台船船塢中進行整備與相關檢查，正朝向潛航測試準備，上週三海鯤潛艦駛出船塢，移泊到高雄港91號碼頭，外界視為出海潛航測試在即。台船公司今天也再度於官網釋出潛艦知識科普，其中第四個主題就是潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估。台船強調，為保安全，潛艦每次潛航前，都需要進行裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等四大步驟，合格後才能出海潛航。

台船公司今天表示，台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司，股號：2208）「潛艦知識科普」系列內容，今天（1/23）主題：「潛艦測試程序」與「潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估」在官網上架。

潛艦國造IDS首艘原型艦「海鯤號」2026.1.21由台船船塢移至高雄港91號碼頭泊靠，外傳是進行潛航測試前最後準備工作，台船則表示其餘試航準備依計劃進行。照片諸葛風雲提供

其中「潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估」部分，台船首先指出，為保安全，潛艦每次潛航前，都需要進行裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等四大步驟，合格後才能出海潛航。

台船潛艦科普第二波主題圖片，說明潛艦在潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估。台船提供

台船表示，潛艦要在水下長時間隱密航行，出任務前必須經過嚴格檢查與準備，就像「全身健檢 + 打包行李 + 緊急演習」，確保安全、穩定、萬無一失。以下為執行步驟：

1. 裝載規劃

根據該次測試任務的航行距離、時間、天氣等，決定下列各項目的裝載量：

燃料（油量）

人員：依任務需求而定

飲用水、食物：依人數與時間而定

高壓空氣

武器、彈藥：有相關測試才要搭載

救生與損管器材

據此計算總重量與分布，以確保船體平衡、不會歪斜或失控，符合安全標準。

台船潛艦科普第二波主題圖片，說明潛艦在潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估。圖為裝載規劃會議模擬。台船提供

台船指出，比較特別的是在測試航行時，除了船員外，還有測試人員會上船，包括受測裝備廠商的技師、船廠的工程師與技師、海軍的監造人員等，甚至測試人員也可能多於船員。因此船上的總人數會遠多於一般所需船員數，加上他們所攜帶的檢測裝備及手工具等，總重量會增加不少；但因為潛艦的重量控制很重要，所以必須依照該航次的測試科目，嚴格限制上船人員與額外裝備。偶而有船廠的老闆、高階主管或船東的高階長官會考量非工程技術因素，例如為了激勵士氣、公共關係等，也隨船潛航，但他們其實不是測試的必要人員。

另外，台船也指出，海鯤艦因為是台灣首次建造潛艦，船廠（台船公司）還沒有足夠數量的合格潛艦船員可擔任操船的試俥小組，所以初期委託海軍256戰隊派官兵協助，算是特例。

2. 裝載檢查

先按清單逐項裝載，邊裝邊檢查數量與位置是否正確，再進行全艦總盤點，排除多餘或臨時物品（例如額外工具、私人物品）。若有額外重量，評估影響並移除，最後更新數據確認穩定。

台船潛艦科普第二波主題圖片，說明潛艦在潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估。圖為裝載檢查模擬畫面。台船提供

3. 系統檢查

像飛機起飛前檢查一樣，要先確認：

水密門、艙室關緊不漏

液壓、電力、空氣、控制系統正常

滅火、防漏、緊急燈光、救生筏、逃生通道隨時可用

水下任何小問題都可能致命，安全問題絕不能馬虎。

台船潛艦科普第二波主題圖片，說明潛艦在潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估。圖為系統檢查示意圖。台船提供

4. 實際演練

在潛航測試前，必須進行艦上全員練習基本操作（航行、武器、通訊導航）。 重點進行各種模擬演習，例如：

包括：

引擎故障

突然停電

進水、火災

反覆訓練，提升默契與應變能力。

台船潛艦科普第二波主題圖片，說明潛艦在潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估。圖為實際演練示意圖。台船提供

台船公司強調，要完成裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等這四大步驟，潛艦才能安心潛入深海，執行任務！

