強調絕不會走回頭路 總統：持續落實人權保障

文化部長李遠昨（六）日主持所屬國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區舉辦的「二○二五年世界人權日典禮」，邀請賴清德總統、立委張雅琳、政治受難者前輩黃華等約一五○人出席。賴總統向出席典禮的受難者前輩及家屬致敬，並表達深摯的感謝，強調臺灣在民主前輩們一代又一代持續不斷的犧牲付出下，才能走到今天世界稱讚的民主典範，賴總統說：「你們是臺灣的民主英雄，我代表人民向你們致意。」賴總統承諾，政府會持續努力落實人權保障，維護國家安全，絕對不會走回頭路，不讓臺灣退回到過去沒有民主與自由的時代。

賴總統表示，政府推動轉型正義不是過去式，而是進行式，上個月正式開幕的國家檔案館與持續開放的政治檔案是轉型正義重要的成果，未來也將透過人權教育來深化及保存記憶，讓歷史的傷痕化成臺灣前進的道路。賴總統也提到，恢復受難者前輩的尊嚴是國家一定要做的工作，儘管無法恢復前輩們失去的青春生命，但是代表政府願意正視過去的歷史錯誤，到目前為止，已經發出超過四千張名譽回復證書。賴總統強調，國家安全是守護人民安全與自由重要的一環，政府會與全世界民主國家一起努力，守護和平穩定，讓民主自由的陽光穿透歷史陰影，促進世界的繁榮發展。

廣告 廣告

文化部長李遠於典禮上頒發文物捐贈感謝狀予政治受難者前輩陳顯宗，及五十年代政治受難者前輩胡鑫麟子女胡蕙玲、胡乃元；劉振源之子劉介奇、洪仁德、劉明憲、韓燕明、台灣民間真相與和解促進會代表王寶萱等，表彰其豐富國家人權館館藏及見證歷史的重要貢獻。

李部長說，每年在世界人權日前在國家人權博物館的相聚，對他來說像是一個家庭聚會，除了向所有前輩及家屬表達最誠摯的敬意，也藉此讓大家看見人權的重要。李遠指出，文化部及人權館持續努力各項人權教育及轉型正義工作，包含今年在景美及綠島的白色恐怖紀念園區重新更新了共一萬多個紀念碑錄名，連他也都在紀念碑上找到舅舅的名字；文化部也在賴總統提醒下，除持續不義遺址的調查研究工作，亦開放民間申請設置「具轉型正義意涵場址」，目前已有義光教會完成設置並持續進行拍攝紀錄片等推廣教育工作；同時，文化部也在中正紀念堂辦理「臺灣國際人權電影節」，以及更新常設展「自由花蕊」，期盼讓國內外的觀眾共同看見及共享臺灣的人權價值。