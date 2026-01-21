強調總預算須整體審查 卓榮泰願與立法院辯論

行政院長卓榮泰今日(21日)表示，今年中央政府總預算至今尚未開始審查，在野黨只願針對其中新台幣718億元進行討論。他強調總預算不容許「分割分裂、挑三揀四」，並表示行政院願意「公開與立法院對話、公開與立法院辯論」。

行政院長卓榮泰今日出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」致詞時表示，去年(2025年)因預算審查延誤，影響政策計畫執行，而今年預算審查是至今還沒有開始。

他表示，今年中央政府總預算編列新台幣3兆350億元，但立法院在野黨團卻僅針對其中718億元進行討論，這只佔總預算2%。他強調，年度總預算是整體施政計畫，「不容許分割分裂、挑三揀四」，他願就此與立法院辯論。他說：『(原音)一個年度的中央政府總預算是總統治國願景，是行政院所有中央、地方政府合在一起對國家未來一年的施政計畫，是一個整體性，不容許這樣的分割分裂、挑三揀四，我希望能夠要求立法院，行政院願意公開與立法院對話，公開與立法院辯論。』

國土署於今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，業者處理成本及難度增加，引發所謂「土方之亂」。卓榮泰表示，政府有責任解決業界的困難，公共工程委員會已召集中央各部會共同處理，包含擴增土方最終去處、規劃台北港、台中港、高雄港及高雄南星計畫等作為去化場域，同時找出暫時處置場、簡化運送流程、啟動土質快篩機制，並推動運送車輛裝設GPS，以利科學管理、掌握去處，協助合法進入最終處置場。

至於「砂石供應」問題，卓榮泰表示，砂石是公共工程不可或缺的原料，政府、業者與民間要全力配合，透過跨部會推動小組及循環經濟、廢棄物資源化等方式，對砂石使用與規劃做更精進的安排。

卓榮泰強調，打造優質公共建設是國家實力的象徵與代表，雖然現今面臨原物料、人力短缺問題，但推動重大公共工程專案並未因此中斷，去年便投入高達新台幣7,700多億元經費，也有相當成效，得獎機關單位與個人都應獲得國家與人民最高肯定與鼓勵。