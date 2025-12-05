強調美對台承諾「堅若磐石」 AIT谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘

AIT處長谷立言2025.12.5於臉書發文，發布日前與賴清德總統、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安以及國安會秘書長吳釗燮等人共同舉杯的餐敘照片與會後合影。AIT臉書



美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今天（12/04）傍晚在臉書（Facebook）粉專發文表示，近日與賴清德總統、蕭美琴副總統、潘孟安秘書長及吳釗燮秘書長共進年末餐敘，並討論深化美台合作包括經貿、創新與安全等的眾多努力事項。谷立言強調，「美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。」谷立言並展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。

廣告 廣告

AIT處長谷立言今天傍晚以中、英文一同發文、並且附上他與賴清德、蕭美琴、潘孟安以及吳釗燮等人共同舉杯的餐敘照片、以及餐敘後的大合照。在臉書文中，谷立言指出，「我很榮幸近日與賴清德總統、蕭美琴副總統、潘孟安秘書長及吳釗燮秘書長共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。」

AIT處長谷立言2025.12.5於臉書發文，發布日前與賴清德總統、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安以及國安會秘書長吳釗燮等人共同舉杯的餐敘照片與會後合影。AIT臉書

谷立言也表示，展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。

谷立言最後強調：「美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。」（As ever, America’s commitments to Taiwan are rock solid.）

更多太報報導

台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力

AIT：1.25兆國防特別預算「不可或缺」 期待台灣各政黨找到共同立場

支持日本！潘孟安昨和AIT處長喝清酒 今以蘋果汁接待日駐台代表