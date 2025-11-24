即時中心／梁博超報導

日前有中國音樂創作者以民進黨立委王世堅過去在台北市議會的質詢詞「沒出息」、「從從容容」、「游刃有餘」等改編成歌曲，在兩岸引發熱潮；然而網路上卻出現許多關於王世堅的不實影片，稱其低調赴中。對此，王世堅澄清他並未使用抖音及YouTube，「人一直都在台灣，沒有去中國的計畫」；昨（23）日受訪時更強調，若能達成「3+1條件」，他才有可能去中國交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

廣告 廣告

該則假影片是王世堅在2018年為兌現跳海承諾的影片畫面，遭有心人士拿來惡搞！王世堅昨受訪時痛批「很惡劣」，這是子虛烏有、胡說八道的事情，「我王世堅出身於政治迫害的家庭，對我而言那是完全不可能，因為中共他們就是這麼惡霸！」他強調，自己長年對政治無所求，只是盡一己之力，為台灣民主化、本土化作為。

至於未來是否會去中國交流？王世堅強調，台灣跟中國間可以交流，但必須在3個原則堅持下。第一，不是地方對中央，雙方是平等的交流；第二，不是黨對黨之間的談判交流，台灣任何一個政黨，包括民進黨在內，也不能跟中共單獨交流，因為台灣與中國間的關係是由2300萬人民決定，不是任何單一政黨可以決定的；第三，不是中共把刀子架在脖子上，逼迫台灣交流、談判。

同時王世堅還提到他的「個人堅持」，就是不接受申請台胞證才能前往中國。等盪哪天中共連這點都看清楚、願意開放後，中國持中國護照來台灣、台灣持台灣護照到中國，他才有可能考慮到中國去。

王世堅強調，對他而言，中共就是這麼惡霸、獨斷；但是有很多台商在中國投資，因此這點他只能要求自己，不敢去要求別人。他認為，現在中共持續對台軍事恫嚇，這種情況下不可能有善意交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。





原文出處：快新聞／強調自己會是「最後一個踏上中國的台灣人」 王世堅親曝赴中「3＋1」條件

更多民視新聞報導

傍晚起東北季風增強！北台灣將明顯降溫 迎風面現雨勢

美烏皆稱和平計畫磋商進展良好 盧比歐：迄今最順利

人氣女團TWICE今早搭機返韓！大批粉絲現身送機 明年3月台北大巨蛋開唱

