強調藍白兩黨一定合 陳亭妃盼以女性力量改變台南

[Newtalk新聞] 民進黨立委陳亭妃日前在黨內初選擊敗立委林俊憲，取得代表民進黨參選台南市長的資格。陳亭妃昨（21）日接受專訪預言，國民黨和民眾黨一定會在這場選戰中合作，所以民進黨必須改變策略取得人民信任，而自己會發揮女性「身段軟、意志硬」特質，守護台南未來。

陳亭妃昨日上《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。陳亭妃表示，民進黨在今年選舉策略需要改變，因為藍白一定合。至於要如何改變，她強調，政治人物要做到「感動」，唯有感動人民，民眾才願意走出家門投下那一票。在國民黨與民眾黨合作的情況下，必須讓人民願意投民進黨這一票，才是真正獲勝關鍵。

她還建議身旁候選人必須改變，讓人民想出來投票。昨日提名後，今日她會開始深度感恩鐵馬之行，從白河開始，深入各庄頭廟宇讓大家感受始終如一的溫暖。陳亭妃強調，不是要拜託民調時才騎鐵馬，而是要始終如一，更深度傾聽，找回每個人的感動。

「台南400年來，沒有過女性市長。」陳亭妃表示，自己是第一個喊出「改變台南」的人，主張用女性不一樣的角度、溫柔與感動來改變城市。她表示，自己比別人資深、身段更軟，能彎下腰傾聽，但當需要堅毅與勇氣時，她「沒在怕」。

陳亭妃也強調，自己站在第一線捍衛人民時比誰都硬，「女性不會軟趴趴」。她以「媽媽當家」形容，當家需要承擔時，女性會一個人照顧家裡，也為家計拚命，而她自己想要用女性的力量改變台南。

陳亭妃也感性回顧這 8 年來後援會一路相挺的情誼，從最初的相識到長期支持，讓她感觸良多。她坦言，8年並非短暫時間，也曾問自己究竟能撐到何時，但她的個性是一旦決定就要全力以赴。後援會成員自發集結、彼此聯誼，逐漸凝聚成如同兄弟姐妹般的大家庭，各區後援會長期在第一線蹲點，只要地方有需要協助或會勘，她便立即出面爭取經費。

她表示，後援會成員十分了解她的性格，甚至直言若涉及利害關係「絕對不會找她」，並形容她是「做官清廉、吃飯就拌鹽」。她也強調，自己從未參與任何工程，不認識所謂的「大頭家」，始終站在人民這一邊，踏實經營地方。

陳亭妃說，這次並未另行成立新的後援會，是因為過去8年的後援會早已是她最大的支柱，若此時再成立，反而像是現在才起步。她一步一腳印前行，從 1 月 1 日到 11 日騎乘鐵馬串聯 37 個行政區，總里程超過 510 公里。當抵達終點、看見現場沒有動員遊覽車，卻有約 3 萬名民眾到場支持時，她忍不住當場落淚。

她表示，現場民眾熱情迎接自己完成鐵馬 37 區行程，一同邁向市政府。進場氣氛自然流暢，並非刻意動員。而她自己與多位議員夥伴、後援會成員都紅了眼眶，「因為大家都清楚，我沒有任何大型造勢活動，這場活動是人民自發陪伴、走完最後一哩路的真實展現。」

