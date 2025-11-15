強調蘇澳溪分洪道持續推進 陳俊宇：面對災難不應趁亂噴政治口水 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／宜蘭報導

立法委員陳俊宇今（15）日就近期「蘇澳溪分洪道」相關報導作出澄清，強調分洪道工程自 2023 年底核定 54 億元經費後，「程序從未停下」，外界所稱的停滯並不符合事實。

陳俊宇表示，他在 2024 年上任後即向政委陳金德詢問進度，確認本案始終持續推動，並在政委與中央各單位協調下，推進至後續的修正計畫核定階段。

陳俊宇說明，因應地質條件與物價變動，宜蘭縣政府在 2024 年重新評估後提出經費修正，因此需重新進入中央審查與財源協調程序，在民主法治國家，重大工程任何一項程序都不能跳過，也不能草率。他並強調，身為民意代表，「能快就不要慢」一直是他對宜蘭建設的要求。

陳俊宇指出，這段期間水利署、工程會、宜蘭縣府、公所多次赴行政院開協調會，而陳金德不僅場場親自主持，更主動協調財源，並將本案納入「氣候變遷縣市管河川改善」計畫，使工程大幅前進。他表示：「蘇澳溪分洪道關乎生命財產安全，一定要如期、如質完成，才能真正守護地方。」

面對外界部分政治操作，陳俊宇嚴正呼籲：「面對災難，最需要的是同心協力，不是趁亂噴政治口水。」此次蘇澳及溪南能迅速恢復，是中央、地方政府與蘇澳鎮公所鎮長李明哲團隊日夜投入的共同成果，也展現了宜蘭的團結與韌性。他最後承諾，會持續緊盯工程進度，確保蘇澳溪分洪道順利完工，為蘇澳打造更安全的生活環境。

照片來源：陳俊宇粉專

