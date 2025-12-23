▲強調行政經驗是縣政關鍵，柯呈枋：改造彰化需要接得起的一棒。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長王惠美在就職7週年記者會中表示，「改造彰化需要一棒接一棒」，意指縣政推動必須有人願意承擔，也必須接得起。對此，彰化縣長參選人柯呈枋表示認同，並直言自己有信心接下這一棒，也會在改造彰化的道路上持續努力、不會停下來。

針對外界關注的縣長人選比較，柯呈枋指出，民進黨可能被提名的陳素月委員，長期擔任民意代表，對選民服務相當熟悉，這一點他予以尊重；但他也強調，縣政經營與選民服務性質不同，縣政需要的是實際的行政經驗，以及能將政策真正落實到第一線的執行能力。

柯呈枋進一步說明，自己在公部門從基層一路走來，累積近30年的行政歷練，對行政制度運作、政策執行流程都有深入理解，這正是他投入縣政的重要優勢。此外，他也曾擔任立法委員，在服務選民與跨部門溝通協調上並不陌生，具備行政與立法的完整歷練。

至於邱建富前市長可能脫黨參選，柯呈枋表示尊重，也敬佩邱建富12年未參選仍能維持基層實力，這相當不容易；另有議長謝典林傳出有意參選，柯呈枋則認為，這更顯示改造彰化是所有彰化人無可迴避的責任，不論身處哪個崗位，都是為地方努力。

柯呈枋也呼籲黨部，應儘快啟動公開、公平的初選機制，讓選民來做最後的選擇。他指出，民進黨近來的民調爭議，正可作為各方借鏡，程序正義相當重要。

柯呈枋進一步表示，目前相關民調顯示，他的支持度維持穩定領先，反映基層對行政專業與務實治理的期待。

柯呈枋強調，「改造彰化，我已經在路上，也會繼續走下去」，未來將以實際行動證明，改造彰化不只是口號，而是一步一步落實，他也有能力接下這關鍵的一棒。