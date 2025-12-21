強調赴廈門是「自費私人行程」 翁曉玲批：關心台商卻被惡意抹黑

國民黨立委翁曉玲今（21日）指出，前往廈門為自費的私人行程，關心台商卻被惡意連結、抹黑，綠媒非常可惡。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

《自由時報》昨獨家報導指出，中共試圖接觸在野政治人物，盼確保擋下賴清德政府所提出的國防特別預算與重要國安修法。被指涉前往廈門的國民黨立委翁曉玲今（21日）指出，前往廈門為自費的私人行程，關心台商卻被惡意連結、抹黑，綠媒非常可惡。

《自由時報》報導稱，中國利用近期舉行的廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往。名為探訪台商，但實為確保對台工作「沒有意外」，此次掌握國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之前往，但往年少有立委參加，此時更顯敏感。

廣告 廣告

翁曉玲今說，她很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動， 不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸30多個城市的台企協會台商朋友們，看到大家一團和氣，齊心齊力，在各自領域認真打拚。

翁曉玲說，台灣投資在大陸境外投資佔有一席之地，在廈門市更高達20％，成績亮眼，同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻，為台灣爭光，她內心非常感動，以台商朋友們為榮。

「原本是一件好事，沒想到又被綠媒惡意抹黑。」翁曉玲批，參加慶祝活動的事，竟被惡意連接到擋國防預算，實在可惡。

翁曉玲說，民進黨政府毫無能力照顧台商以及在大陸工作、生活、求學的台灣鄉親們，幾日前卸任的海基會董事長吳豊山也說，這二年來與大陸溝通交流的管道完全中斷，這就是民進黨現在的困境，「自己做不到，還阻撓在野立委去幫忙支持台胞，非常惡質」。

翁曉玲強調，此行她與幾位同事前去參加活動，純是自費、私人行程，沒想到在機場候機室前就被記者堵，而且立刻就做了不實造謠新聞，請問記者有善盡新聞事實查證、客觀報導之責嗎？「作為記者，你們的新聞專業與倫理還要加強」。

翁曉玲說，她不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去她對促進兩岸和平交流，以及服務、維護兩岸同胞權益的決心，更不會鄉愿地討好那些是非不明、仇中的青鳥們。「該做的事、該說的話，我不會退縮，會繼續努力、勇往直前。」



回到原文

更多鏡報報導

翁曉玲等藍委赴中「裝傻」惹議 張育萌酸：一下班迫不及待揪團去中國？

5大法官判《憲訴法》修正案違憲 翁曉玲轟：台灣距離邪惡時代不遠了

《憲法》覆議案失敗應請辭? 張惇涵舌戰勝翁曉玲