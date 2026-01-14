強調閣揆權力源自總統 律師賴秉祥：副署權當然可對抗立法院
〔記者劉宛琳／台北報導〕憲政史上第一次，立法院今召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，民進黨團推薦的學者專家代表、律師賴秉詳表示，行政院長的權力是源自於總統，而非源自於立法院；作為行政院長實質權力的副署權，當然可以對抗立法院。行政院長本來就有權以副署作為行政權的捍衛。
賴秉詳表示，按照憲法的邏輯和脈絡，副署是一個行政院長的實質性權利，行政院長本來就有權以副署作為行政權的捍衛。依據學者陳寅恪教授的研究，當初制憲者在張君邁翻譯威馬憲法時，就有注意到半總統制下，總理的副署權有陷入的困境，就是可能對抗立法權或是總統，在當時的背景都被普遍認為說，他是要用來對抗當時的總統，主要是因為他認為當時的總理或內閣首長具有一定程度的民意代表性，但觀察我國憲法增修條文第二條第二項的規定，發現說副署權其實在修憲之後，並沒有被完全的拿掉，基本上還是具有一定程度的行政院長實質性的副署權。
賴秉詳表示，副署權是行政院長實質性的權力，它本來就不限於對抗總統，況且在修憲之後，依據民主國原則，副署權當然可以對抗立法權。在前面的專家學者林騰鷂教授的論述好像不太贊同他的見解
賴秉詳解釋，副署權用來對抗總統的原因是因為建立在虛偽元首，也就是總統沒有實行的權力，如同英國和日本的情況。但我國憲法上的總統就不是虛位元首，具有民意正當性；如果真的要對抗元首的話，必須建立在憲法第55條的功能上，也就是說行政院長權力，不是當然源自於總統，而是部分源自於立法院，也就是在雙重民意代表性的情況下，行政院長副署才有辦法去對抗元首。
行政院長須經立院同意任命的憲法條文已停止適用
賴秉詳說明，但在目前已修憲的情況下，憲法第55條(行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之)已經被停止適用，內閣制最重要的特徵及權力結構被破壞。也就是說，現在的行政院長的權力不是源自於立法院，在這樣的情況下，如果回歸民主國原則，就是釋字793號所提到的，憲法以民主國原則作為基本建置原則，也就是人民作為一切國家權利來源，憲法第一條、第二條，人民透過參政權行使實際參與國家權利運作，提供國家權利運作的民主正常性，也就是行政院長的權力既然源自於總統，而非源自於立法院。因此在這種情況下來講，作為行政院長實質權力的副署權，當然可以對抗立法院。
賴秉詳表示，針對彈劾總統的理由，其實所有的一切都是源自於行政院長不願意副署，那為什麼針對總統，因在野認為背後的指導棋都是總統，可是憲法的制度設計並沒有提到總統要親自對立法院負責。所以整個論述來說，如果單純因為不能夠接受總統的施政，可以列在彈劾理由，但彈劾很明顯就是針對行政院長不副署。
賴秉詳表示，觀察本次行政院長不願意副署的原因，最主要還是源自於「財劃法」的爭議。憲法第70條及釋字264、391號都提到立法院不可以增加預算，行政院長基於對於憲法的確信，這當然是他可以加以主張及論述，立法院當然有權力提出彈劾，但彈劾必須要有正當性，行政院長按照釋字第185號解釋，本來就必須要去遵守憲法的忠誠義務，所以行政院長也有權力進行不副署。
彈劾總統理由找不到正當性的依據
賴秉詳表示，從以上的脈絡都可以發現，彈劾案與總統的職權和法律、政策決定都沒有明顯的關係，在彈劾理由的論述尚找不到很正當性的依據，應該要回到對閣揆的不信任案，而非總統的彈劾案。他認為，最終依歸還是要回歸到司法院，由憲法法庭來進行最後的裁決和依歸，因為司法權才是整個憲政正義最終應該要確立及定奪的一個權力機關。
更多自由時報報導
民進黨嘉義縣長初選 蔡易餘壓倒性獲勝接棒翁章梁
糗了！中國吹捧殲-35「世界第1」 官媒意外自爆只能飛7分鐘？
我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結
藍白提彈劾要總統到立院說明 葉耀元批：自己工作不做算不算瀆職？
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 132
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 191
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 68
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 2
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 107
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 53
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 30
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 20
懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福
【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 204
柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆
民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，柯文哲也表示這是陳昭姿的「畢生心願」。對此，政論主持人謝震武提出一句話質疑，引起政治粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」叫好直呼：「不愧是律師，一下子就突破盲點了」！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 233
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 18
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 2
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 126
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7