強調颱風假應「以人為本」 童子瑋：基隆可脫鉤不必綁定雙北
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導
鳳凰颱風夾帶豪雨來襲，導致基隆多處出現積水與交通受阻情形，基隆市議長童子瑋昨（11）日指出，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，地方政府首長有權依實際狀況決定是否停班停課。他強調，基隆地形特殊、邊坡住宅多、通勤風險高，未來遇到風災、水災等情況時，「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步而忽略市民安全」。
童子瑋表示，雖然北北基過去以「共同生活圈」為考量，常採取一致的放假決策，但每個城市的地理條件與防災能力差異極大，不能以「同步」作為唯一依據。他指出，基隆作為北台灣港口城市，受東北季風與外圍水氣影響特別明顯，邊坡社區與通勤族群風險遠高於都會地區，市府應更靈活、獨立地做出判斷。
童子瑋以桃園市為例指出，桃園市長張善政即主動與雙北脫鉤、依在地情況決定停班課政策，展現地方政府應有的判斷與擔當。他強調，「市長最優先要保護的，是基隆市民的生活安全，而不是迎合雙北」。
童子瑋並指出，《天然災害停止上班及上課作業辦法》中明確規定，只要出現「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」的情況，即可作為宣布停班停課的依據；而這兩天基隆的雨勢與積淹水狀況，市民都有切身感受，這正凸顯了需要依照實際狀況決策的必要性。
「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假。」童子瑋再次重申，防災與放假決策的核心是「以人為本」，不應受制於區域政治默契或聯合宣布習慣，市長最重要的任務，就是保障市民的安全與生活，這才是市府施政的基本責任。
對此，基隆市政府回應指出，基隆這兩日依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，「與基北北桃共同決策無關」。
照片來源：翻攝自童子瑋臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
憂鳳凰颱風沖刷台中廚餘土坑 何欣純：恐滲流水外溢汙染河川、社區
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
基隆豪雨不放假！ 議長批忽視民眾生活 國民黨：政治操作
基隆市昨天風強雨大，很多地區積淹水，雙北市局部地區放假、桃園市也放假，基隆卻沒有放假，議長童子瑋發文「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全。」基隆市政府今天表示，基隆這2天依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。國民黨基隆市黨部發言人黃自由時報 ・ 3 小時前
【鄧哲偉專欄】北北基撐傘，桃園躺平：誰在決定我們的颱風假？
鄧哲偉／台北國際商會理事長 第26號颱風「鳳凰」襲台，北北基桃這個「共同生活圈」再次出現了熟悉的劇情，桃園市宣布停班停課，台北、新北、基隆則照常上班。隔天一早，社群上滿滿的留言：「市長好帥！」、「感謝張市長體恤民情！」。 這看似一場網路梗，其實背後藏著制度的矛盾：氣象預報是中央的專業，但放不放假卻是地方的決定。結果，風雨來襲時，全台各地彷彿各自為政，成了一場...匯流新聞網 ・ 4 小時前
王世堅選台北市長會很火熱！黃暐瀚：「這人」最後戰蔣萬安的機會不低
2026台北市長選戰各界關注！媒體人黃暐瀚分析，倘若是民進黨立委王世堅出戰現任市長蔣萬安，整個局面會很火熱，但王的參選機率低，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農是唯一一個有提參選意願書的，只要民調不到太差，最後是吳戰蔣的機率並不低。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
為違憲大吵！ 藍委怒：你講什麼話 卓揆：我講台灣話
台北市 / 綜合報導 立法院今(11)日邀請行政院長卓榮泰進行總質詢，國民黨立委吳宗憲質詢時提到，立法院三讀通過的法律案，行政院卻不願編列預算配合執行，痛批卓榮泰是毀憲亂政，卓榮泰也不滿回擊，兩人隨即在立院唇槍舌戰。吳宗憲質詢時舉了三個例子，像是役男覺得兵役法違憲，聲請釋憲拒絕入伍，詢問卓榮泰看法。雙方唇槍舌劍，不斷爭論，最後吳宗憲諷刺地說，現在法律系學生在課堂上拿你當反面教材，講權力分立時都在笑你。卓榮泰回應，也有教授打電話給我，說應該堅守《憲法》立場。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
他家被白蟻入侵「蟻巢大如書桌」！滅蟲專家授3招消滅飛蟻
白蟻怕什麼？天氣炎熱，潮濕多雨，飛蟻已成群而出，廚房、食物都被侵襲，即使身處34樓亦能從天而降，非常困擾。滅蟲專家表示，飛蟻脫翼之後會變白蟻，蛀壞家中木材。究竟有什麼自救措施呢？ 飛蟻出現時間：健康2.0 ・ 1 天前
吳亦凡爆關小黑屋身亡！獄友抖出「酷刑內幕」遭輪X：滿足不到大哥
娛樂中心／綜合報導前韓團 EXO 前成員吳亦凡服刑已滿4年，近來卻遭爆料「人在獄中猝死」，相關傳聞迅速在海內外網路延燒，甚至一度衝上熱搜榜。多個海外論壇與社群帳號接連指出，他疑似已在監獄內身亡。不過，截至目前，北京官方與司法機關仍未發表任何說明，使得各種揣測與真相交錯難辨。有自稱是「同監獄服刑者」的人更跳出來指稱，吳亦凡確實已在獄中喪命。民視 ・ 1 天前
馬英九「臉蛋變形」哭了！畫面流出「他超酸」揭真相
政治中心／李汶臻報導繼洪秀柱之後，國民黨史上第二位女黨魁鄭麗文在本（11）月的第一天正式接任黨主席一職。她接任主席大位當天登台發表致詞，在台下坐著的前總統暨國民黨前主席馬英九，被拍到臉蛋變形、眼眶泛淚，甚至還做出拭淚舉動。畫面流出後，引發各界熱議，針對馬英九難掩激動情緒、當眾狂哭的背後原因，更是引發眾人瘋猜。對此，政治評論員張益贍今（10）日就在臉書發文點出真相，並感嘆：「難怪老馬會哭」。民視 ・ 1 天前
林佳龍駁與吳釗燮有「龍燮心結」：外界挑撥離間 外交國安是一條線｜Yahoo《齊有此理》
外交部長林佳龍接受Yahoo節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，針對近期備受關注的「外交雙首長內鬥」（龍燮心結）傳聞，以及力挺黨內初選爭議人選林岱樺兩大敏感議題作出回應。林佳龍強調和吳釗燮兩人是「分工合作」，外界以「既生龍，何生燮」形容不合純屬「挑撥離間」。他並表示，外交與國安本就是一體兩面，「外交部長做好，國安會也會更好」。齊有此理 ・ 3 小時前
法律戰與衛星恐嚇：中國對台策略的陰影擴散
李建崑／大學退休教授鏡報 ・ 9 小時前
颱風來襲基隆沒放假 童子瑋喊：該跟雙北脫鉤就脫鉤
基隆市受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應影響，11日發生多處積水、交通受阻及零星土石崩落等災情，基隆市議會議長童子瑋表示，基隆是否宣布颱風假，該跟雙北脫鉤就脫鉤，不該為形式上同步，忽略市民安全。市府12日則是指出，颱風假均依法規公布。中時新聞網 ・ 6 小時前
健保財務缺口將增至千億元 石崇良：讓我睡不著
（中央社記者何秀玲台北12日電）衛生福利部長石崇良表示，今年健保總額若加上公務預算已近新台幣9467億元，明年健保總額預算加上額外公務預算，總經費將超過1兆元大關，雖可挹注產業，但財務缺口將增加至1000億元，是「讓我睡不著的地方」。中央社 ・ 1 小時前
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 小時前
民眾「等不及」製作停班課假圖卡瘋傳 宜蘭縣府：依法追究
「鳳凰」颱風進入台灣，昨（11日）宜蘭縣政府遲遲未公布停班課消息，就有民眾製作偽造「宜蘭縣停止上班、上課」相關圖卡，散播至網路。對此，宜蘭縣政府表示將依法追究。鏡新聞 ・ 5 小時前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美參院通過結束政府關門法案 川普稱「重大勝利」
（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）美國聯邦參議院昨天打破數週以來的僵局，通過妥協方案，有望結束美國史上最長的政府關門；總統川普今天在一場活動上宣稱，這是擊敗民主黨對手的「重大勝利」。中央社 ・ 11 小時前
內政部籲三重果菜市場若異地遷建應重啟新案 林淑芬：守住程序正義
新北市政府有意將三重果菜市場遷至蘆洲區，引發蘆洲居民反彈。內政部都市計畫委員會11日確認會議紀錄後稱，新北市府若決定將三重果菜市場異地搬遷，因涉及重大政策調整，應先循程序將原案撤回，並依都市計畫程序重啟新案。對此，立法委員林淑芬表示，這是「守住程序正義」的重要階段性勝利，接下來「戰場回到地方，新北市自由時報 ・ 1 小時前
流感脫離流行！40歲女重症「發病一週亡」
[NOWnews今日新聞]疾管署今（11）日公布國內呼吸道傳染病情形，第45週(11/2-11/8)類流感門急診就診計10萬1100人次，較前一週下降7.5%。疾管署副署長曾淑慧表示，急診類流感就診病...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
喊話韓國瑜聲援沈伯洋！網挖出「邱議瑩潑水」黑歷史開嗆賴清德
總統賴清德昨日針對大陸對民進黨立委沈伯洋的調查事件，呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。此言論引發國民黨團的不滿，更有粉專更翻出過去韓國瑜被綠委邱議瑩踐踏的事件，砲轟「當我們免洗筷484」。中天新聞網 ・ 5 小時前
日本共產黨質詢指責國防預算提高「好像藍白」高市早苗回應掀熱議
[Newtalk新聞] 美國先前要求日本將防衛預算佔國內生產毛額（GDP）的規模提高到3.5%，讓日本前首相石破茂政府傷透腦筋，如今高市早苗上任首相，有日本媒體指稱高市政府研擬擴大防衛預算項目以強化國安，傳出高市早苗有意遵照美國要求。11日在日本眾院預算委員會會議上，日本共產黨主席田村智子針對這個議題要求高市早苗表態，影片曝光引起熱議。 日本自媒體「Tokyo.Tweet」11日在社群平台X（前推特）分享的影片中可見，田村智子對高市政府有意將防衛預算提高至GDP3.5%的傳聞相當不滿，她質問：「我再問一次，11兆（約新台幣2.2兆）我就覺得很多了，現在居然說GDP的3.5%，也就是21兆（約新台幣4.2兆）日圓，這根本不可能吧！我希望你明確表態一下，這不可能吧？請回答。」 高市早苗答覆：「不是啦，美國從來沒跟我提過這樣的數字，你突然說一個GDP 3.5%，我也不知道該怎麼回應你。重點是，日本要自主建立必要的防衛實力，擁有威嚇能力來保護國民與重要領土，這才是最重要的事情。你一直提到外交、外交，外交當然重要啊，日本的戰略三文件也把外交放在國力的第一位。我們需要外交，但也需要防衛實力啊。」新頭殼 ・ 4 小時前
花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。中天新聞網 ・ 5 小時前