強調颱風假應「以人為本」 童子瑋：基隆可脫鉤不必綁定雙北 179

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

鳳凰颱風夾帶豪雨來襲，導致基隆多處出現積水與交通受阻情形，基隆市議長童子瑋昨（11）日指出，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，地方政府首長有權依實際狀況決定是否停班停課。他強調，基隆地形特殊、邊坡住宅多、通勤風險高，未來遇到風災、水災等情況時，「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步而忽略市民安全」。

童子瑋表示，雖然北北基過去以「共同生活圈」為考量，常採取一致的放假決策，但每個城市的地理條件與防災能力差異極大，不能以「同步」作為唯一依據。他指出，基隆作為北台灣港口城市，受東北季風與外圍水氣影響特別明顯，邊坡社區與通勤族群風險遠高於都會地區，市府應更靈活、獨立地做出判斷。

童子瑋以桃園市為例指出，桃園市長張善政即主動與雙北脫鉤、依在地情況決定停班課政策，展現地方政府應有的判斷與擔當。他強調，「市長最優先要保護的，是基隆市民的生活安全，而不是迎合雙北」。

童子瑋並指出，《天然災害停止上班及上課作業辦法》中明確規定，只要出現「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」的情況，即可作為宣布停班停課的依據；而這兩天基隆的雨勢與積淹水狀況，市民都有切身感受，這正凸顯了需要依照實際狀況決策的必要性。

「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假。」童子瑋再次重申，防災與放假決策的核心是「以人為本」，不應受制於區域政治默契或聯合宣布習慣，市長最重要的任務，就是保障市民的安全與生活，這才是市府施政的基本責任。

對此，基隆市政府回應指出，基隆這兩日依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，「與基北北桃共同決策無關」。

照片來源：翻攝自童子瑋臉書

