強調「台灣沒事日本沒事」 鄭麗文批賴清德「火上澆油」對維繫和平毫無助益

鄭麗文表示，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。（圖／周志龍攝）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」言論，引發東北亞情勢緊張；賴清德總統表示，「中方行為嚴重衝擊印太和平穩定，希望中國三思」。對此，國民黨主席鄭麗文則強調，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。她也指出，賴清德相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

面對近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切。鄭麗文表示，她就任黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是：台海要和平，不要戰爭。

鄭麗文指出，這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。我理解各國對區域安全的關切，我也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。

鄭麗文強調，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文表示，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文指出，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

鄭麗文再次重申，「兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心」。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。

