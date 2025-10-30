強調「擴大疫調」非疫情擴大 卓榮泰赴台中指示：人員車輛進出仍需清楚比對
行政院院長卓榮泰今天（10/30）前往台中「非洲豬瘟中央前進應變所」，與台中市長盧秀燕共同召開記者會，卓榮泰表示，現在要提升擴大疫調的量能，中央已成立疫調團，因此要求全國各縣市政府，能夠主動積極的來協助台中，「要以集全國之力來解決面對這一場發生在台中的非洲豬瘟問題」。不過，卓榮泰也表示，已進行調查的資料當中，有若干是必須再釐清的，包括案例場進出的人員、車輛、化製車輛等清消紀錄，以及交叉記錄的確實性，案例場跟關聯場之間廚餘、飼料來源跟去向，都必須要再做更清楚的比對，才能去追溯到源頭，才能夠保持戰果。
卓榮泰今天中午抵達位於台中市的「非洲豬瘟中央前進應變所」，在與農業部次長、中央前進應變所指揮官杜文珍與台中市長盧秀燕等人一同舉行工作會議，了解疫情控制與調查進度後舉行記者會。
卓榮泰談話時首先感謝盧秀燕與市政府的團隊，全程的、歷次都參加工作會議，「讓雙方資訊能夠更保持一致」，並且感謝多天以來在第一線奮戰防守、認真的投入工作的所有的第一線的防疫人員們。
卓榮泰指出，從場區的查訪一直到樣品的採集，到環境的清消，到跨縣市的疫調都展開了全面的非常快速的一些整備的工作，相信大家的努力一定會在防疫的過程當中，留下最珍貴的經驗，也期待能夠得到一個圓滿的結果。
卓榮泰說，依據昨天專家會議的會議建議，台中市的疫調仍然有一些需要大家全力來投入的，所以今天上午在行政院院會，「我除了要求我們各部會全力來投入，也組成中央疫調團之外，我也要求全國各縣市市政府當台中有需要的時候，關於人力，關於物資，關於各種設備，能夠主動積極的來協助台中，我們要以集全國之力來解決面對這一場發生在台中的非洲豬瘟的問題。」
卓榮泰也指出，「不過我們有發現，現在的資料當中，有若干是必須再釐清的，包括這些案例場進出的人員、車輛化製車輛跟相關車輛的一些清消以及它整個的交叉記錄的確實性，還有除了案例場跟關聯場之間它這些廚餘、飼料來源跟去向，都必須要再做更清楚的比對，才能去追溯到源頭，才能去回溯到時間序，也才能夠精準的去調查所有的範圍，我們才能有辦法在進行到現在這個階段的工作，讓他保持現在的戰果。」所以必須精準完全而且專業的、來面對這一場在跟大自然界的一場奮戰，因此，釐清整個感染源，還有傳播路徑是現在重要的工作。
卓榮泰說，中央已經成立了中央疫調團 我剛剛也特別詢問了疫調團在昨天成立之後就馬上 馬不停蹄的進行多項的工作，其中重要當然是要協助協力台中市政府，能夠共同的來完成各項的精確的資料，我們期待已回報的資料，比對之後的機制都能夠迅速正確一致，從中央的應變所跟中央的指揮中心，以及到市政府所有的資料都要一致，這樣國人還有媒體在報導的時候，才能夠讓大家知道這是一個有科學依據的調查的結果。
卓榮泰指出，因為現在整個檢查的量能持續的增加，不僅是疫調本身，包括廚餘量能都不斷的增加，所以我們除了更投入更多的人力之外，要如何在短時間內完成這些檢疫的工作 而且確保他的資料的最後是精確的 這是我們現在在第一線工作同仁站最重要的一個挑戰 疫情衝擊 現在我們是在禁運 禁運 禁載 一個禁止使用廚餘飼料的期間，但現在已經對相關產業一級的生產鏈的這個產業同仁們 已經產生了實際上 生活生計上的一些損害。
卓榮泰也表示，早上在行政院會也要求經濟部農業部，已經擬定了一個對於一級從業人員以及相關人員的補助的方案，行政院會迅速的把這個方案來加以提出之後，立刻來實施，希望這個業界也能夠稍稍的寬心。「因為政府會想到從你們的飼料的改變要不要津貼，從你們清運的過程，油資要不要津貼，以及從養豬場到屠宰場到肉攤、攤商整個一連串的一級生產鏈，大家在生活、生計上的困難我們都想到，這個是現在我們該做的。」
卓榮泰進一步指出，但是如何讓我們精進更了解非洲豬瘟病毒，「我要謝謝在現場的基龍米克斯生物科技有限公司與台灣賽默飛世爾科技有限公司，他們不遠千里運來了相當數量的、有1000劑的非洲豬瘟快速檢測的試劑。」這個試劑會讓我們在前一個階段的很多流程的檢驗當中縮短它的時間，當然最後它還要進入到實驗室去做最後的確認。卓榮泰也指出，自己剛剛請教了首席獸醫官，確認如果有這個試劑，可以把好幾個步驟的時間，都把它壓縮在比較短的時間，可以更快速的精確的掌握到試驗的結果。有狀況則必須要送到實驗室再去做確認。
因此這次可以看到從中央地方以及民間跟政府之間，而且從國內國外，我們都一起合作，來面對這樣的一個工作，這就是一個協力的產生，所以團結會產生力量。總統賴清德也說：「只有團結我們才能夠打贏這場戰爭」，同時也是建立整個信任。
卓榮泰也說，在這個過程當中，很多的第一線的工作人員，尤其是養豬的業者包括公協會，一開始也覺得非常恐慌。目前來看，大家認為，我們還是現在有能力把它緊縮在一個有限的範圍當中。所以我一再的強調我們現在的大原則是 讓疫情控制在最小的範圍，時間控制在最短的時間，損害降低在最小的損害，我們朝著三項來做。所以也要拜託國人同胞要一起來合作，就是案例場、關聯場等這些養豬場，在目前這個階段不要靠近，不要進入。
卓榮泰還特別拜託媒體記者不要進入養豬場，「我要拜託的是除了所有人之外，也要請媒體朋友們不要去訪問，不要去接觸，因為你們人、機器都可能受到莫名其妙的感（污）染而帶出來。所以我們一定要保持案例場、關聯場，所有養豬場目前整個現在在清消過程當中，讓它能夠是一個安全的環境。」
卓榮泰強調，無論如何，我們成立了中央的應變所、指揮所，還有我們已經成立的廚餘的前進指揮所等等，都是在加大疫調的力道、加大防治的力道，加大對環境保護的力道，目前這個階段，我們還是有把握的把它控制好，所以不是疫情的擴大，這請媒體朋友們能夠再強調這一點，目前這個階段不是疫情的擴大，是我們加大疫調的力道、加大防治的力道、加大環境保護的力道，我們超前準備很多，所以這個部分如果能夠大家把正確的觀念跟訊息傳達出去，國人可以配合度更高，我們做幾次來，壓力就會相形減少。
卓榮泰最後再次謝謝台中市長盧秀燕的辛苦、所有團隊的辛苦，「我們再堅持一段時間，我們在第一個階段15天，是我們作戰的第一個步驟，過了之後，我們就會繼續朝著往後如何達到什麼樣條件解封，解封之後對市場價格平穩，我們會再做下一波段的工作的準備，我們一步一步的推進，希望大家共同支持，也希望得到國人同胞更多的鼓勵，謝謝大家。」
隨後也舉行洲豬瘟病毒快速檢驗試劑捐贈儀式，卓榮泰與盧秀燕代表接受，由基龍米克斯生物科技有限公司與台灣賽默飛世爾科技有限公司攜手捐贈1000劑的VetMax非洲豬瘟病毒快速檢驗試劑，以加速對非洲豬瘟檢體的檢驗時效。
豬瘟邊境破口？立委批小包裹免查驗成漏洞 有人1年申請3002次⋯就在台中
防堵豬瘟 財政部：11/15起快遞進口須申報電商平台或私人集運商資訊
台中疫調疑點重重 卓榮泰：中央組疫調團隊協助
