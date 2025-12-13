強調「海鯤軍艦」團隊積極解決問題 台船：籲請媒體善盡報導責任

台船表示，台船公司首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。（圖／報系資料庫）

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱台船公司) 今（13）日發布新聞稿表示，台船公司首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

台船指出，承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難。

台船強調，同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

台船表示，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。

台船說，潛艦專案團隊將持續戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提 下，儘快完工交艦，不負國人所望！

