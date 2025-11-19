強調「資安即國安」！賴清德：中國極可能透過AI模型危害台灣安全

民進黨今（19）日召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述，黨主席賴清德表示，台灣身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，包含AI協助的數位滲透。他強調，「資安即國安」，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、能源、電信、運輸及金融網絡等安全，提升國家數位韌性與資安防護；也會導入AI，強化資安、無人載具的建構與生產，希望企業及個人對資訊安全要有更好的認知，一起提升國家的資安，還有個人的資安。



賴清德指出，近年來人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，但同時也帶來威脅跟挑戰。台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透更成為其重要手法之一。

賴清德續指，國安單位日前抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題，中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，來危害台灣的民主社會和國家安全。他也說，希望所有的黨公職能協助政府宣導，呼籲國人與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，來降低資訊外洩的風險，與成為資安破口的可能。

