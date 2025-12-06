強調「轉型正義」重要性 賴清德：台灣是一個人權立國的國家

即時中心／林韋慈報導

總統賴清德今（6）日上午出席「2025年世界人權日典禮」，感念受難者前輩堅持自由與民主信念，讓臺灣人民走出威權陰影，走向今日的自由民主。未來政府會朝「調查真相，還原歷史」、「保存記憶，向內扎根」及「恢復受難者的清白與尊嚴」三個方向持續努力，他也強調絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓臺灣再度退回沒有民主自由的時代。





賴清德表示，臺灣曾在威權體制下度過長達38年的戒嚴歲月，無數人因此遭受迫害、被抹黑、失去自由，甚至犧牲生命。這段沉痛歷史不容遺忘，正因為前輩們從未放棄對自由與民主的信念，臺灣才能逐步走出威權陰影，進入今日珍貴的民主社會。他強調，臺灣絕不能走回頭路，也不允許任何勢力，尤其是外來的威權勢力，讓臺灣再度退回沒有民主自由的時代。



他指出，歷任政府都依循國際人權標準，系統性推動轉型正義的各項工作，未來也會持續深化。唯有全面釐清真相，社會才能真正和解，恢復受難者的清白與尊嚴，是遲來但必要的國家責任，目前名譽回復證書已核發超過四千份。雖然金錢不足以彌補失去的青春，但證書象徵國家承擔錯誤並願意面對歷史。「轉型正義不是過去式」，而是持續進行中的國家工程，更攸關臺灣未來的樣貌。政府將與民間攜手，運用促進轉型正義基金推動相關工作，彌補威權統治的傷痛，強化民主韌性。

他表示，人民是國家的主人，要讓2300萬人安心生活，國家安全是最基本的前提，唯有守住國安，才能真正保障國民的人權與自由。他並指出，臺灣願意把抵抗威權、追求民主的歷程分享給仍在威權陰影中生活的人民，並與理念相近的民主夥伴攜手合作，共同抵抗外部威脅，讓世界看見民主始終是臺灣唯一的方向。



最後，他強調，今日的臺灣已是亞洲的民主燈塔，在國際民主與自由指數中長年名列前茅，這份榮耀屬於所有曾為臺灣民主奮鬥的人民。面對全球威權主義再次擴張，民主國家普遍面臨艱鉅挑戰，而臺灣比任何人都更深刻體會自由與人權的珍貴，也更加堅定守護得來不易的成果。







