強調《雲林縣志》編纂秉持學術專業 縣府籲勿政治化解讀

照片來源：雲林縣政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對外界評論《雲林縣志》內容，雲林縣政府今（6）日強調，《雲林縣志》編纂一向秉持學術專業與公正性，內容依史料、文獻考證與研究成果作為書寫基礎撰寫，並經多次審稿修訂，確保正確性。縣府呼籲，各界討論地方歷史議題時，應回歸史實本身，理性對話且避免政治化解讀，讓縣志能回歸文化保存與歷史記錄初衷。

雲林縣府表示，將持續秉持開放態度，蒐集各界建議，作為後續縣志補充、修訂或再編纂的重要參考，期使《雲林縣志》在史料基礎上更臻完整，並呈現雲林多元、客觀歷史樣貌，發揮地方文化傳承與歷史記錄功能。

針對近日媒體報導《雲林縣志》編纂內容議題，雲林縣府文化觀光處表示，《雲林縣志》作為地方歷史的重要文獻，其編纂一向秉持學術專業與規範辦理，整體編纂作業由縣府委由具專業背景的專家學者負責撰寫，並設有總編纂、各分卷主編以及審查委員，各篇章內容皆依史料記載、文獻考證及研究成果作為書寫基礎，需經多次審稿、修訂，確保內容正確性與學術性。

照片來源：雲林縣政府

文觀處說明，針對縣內重要建設或政策推動過程的敘述，縣志是依當時可得的官方檔案、公開紀錄及相關史料進行整理呈現，目的在於忠實記錄地方發展歷程，以地方存史為本，而非進行政治評價或歸功，力求呈現雲林縣發展的整體面貌。

文觀處長謝明璇指出，《雲林縣志》在編纂過程中，縣府於縣內20鄉鎮市舉辦耆老座談會，蒐羅地方意見與資料，撰稿團隊並陸續安排訪談縣長張麗善、前縣長蘇治芬、前縣長張榮味、前縣長許文志等歷任縣長，以了解其任內重要施政內容，但前縣長李進勇經徵詢意願時，婉謝訪談。

文觀處表示，雲林縣政府積極推動縣志編纂工作，開啟全縣歷史文化記錄的新頁。縣史第一部《雲林縣志》自110年啟動，記載上起本縣開拓、下迄民國112年的地理、政治、經濟、社會、教育、文化等發展沿革，為雲林地方史與區域史研究的重要典藏文獻，也象徵雲林文化底蘊的深厚與歷史記憶的再現。

《雲林縣志》共分9志，每志為一卷，包括沿革志、地理志、政事志、經濟志、教育志、社會志、宗教志、文化志與人物志，另設卷首與卷尾，合計11卷34篇，總篇幅至少達710萬字以上。

縣府表示，編纂工作邀集45位來自歷史、地理、社會、經濟等不同專業國內專家學者組成撰稿團隊，目前整體編纂進度已完成期末修正階段，正進行結案文稿撰寫中，將於115年4月於縣內20鄉鎮市公所進行公開閱覽作業，屆時歡迎各界關心《雲林縣志》編纂的民眾提供意見，作為修正回應的依據，讓縣志內容得以持續精進完備，預計115年底前正式出版發表，完成雲林縣史上首次修志任務。

照片來源：雲林縣政府

