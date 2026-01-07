強買或換地 美覬覦格陵蘭150年

過去百餘年來美國始終對格陵蘭野心勃勃，主要是著眼格陵蘭的戰略位置與天然資源。然而美國過去數次向丹麥開價收購，或是提出換地的提議都失敗，如今美國總統川普再度提及獲得格陵蘭的企圖，也讓外界好奇曾為地產大亨的川普，能否和丹麥達成協議，如願取得格陵蘭。

美國對格陵蘭的野心可以追溯至150多年前，當時美國也已經注意到格陵蘭天然資源。時任國務卿席維德才剛在1867年以720萬美元的價格自俄羅斯手中買下阿拉斯加，隨後他就放眼購入格陵蘭與冰島。他在1868年的一份報告中就提及格陵蘭豐富的漁業、動物與礦產資源。他的企圖不只格陵蘭，他在報告中更表示，若取得格陵蘭，也有可能迫使位於阿拉斯加與格陵蘭中間的加拿大成為美國的一部分。

雖然席維德未能成功買下格陵蘭，但美國並未就此放棄，1910年美國駐丹麥大使伊根向丹麥提出換地計畫，根據計畫，美國使用菲律賓的土地交換格陵蘭與丹屬西印度群島。不過這筆交易最終仍以失敗告終。

到了二戰期間，在納粹於1940年占領丹麥後，美國依其門羅主義出手保全格陵蘭。隨後，美國在1941年與丹麥簽署《格陵蘭防衛協議》，使美國有權在格陵蘭建設與使用軍事基地。在德國投降後，丹麥原本預期美軍會就此離開，然而美國卻想持續駐紮當地。

二戰結束後開啟冷戰時期，美國也放眼蘇聯的潛在威脅，意識到格陵蘭位處美國和蘇聯間的重要樞紐。前緬因州參議員布魯斯特形容，購入格陵蘭有其「軍事必要性」。在1946年一份國務院報告指出，美軍領導認為格陵蘭對美國安全不可或缺。當時，美國曾提出以價值1億美元黃金換取該島，或以阿拉斯加富含石油的區域換取部分格陵蘭土地。