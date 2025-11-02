強迫儲蓄／楊子
楊子
人生總有一些晚了才意識到的課題。對我而言，儲蓄就是其中之一。
在確定一個明確的目標後，我開始強迫自己存錢。不是為了炫耀，也不是為了緊縮，而是對自己的一份承諾——一種長久的考驗。這份考驗不僅關乎金錢，更關乎自律、規劃，以及面對未來的不安。
我翻閱了網路文章，看了無數理財影片，試圖從中找出可行的方法。實際操作時才發現，儲蓄的真諦並不在於複雜技巧，而是量入為出——在不影響生活的前提下，讓自己累積財富，慢慢抵禦未知的風險。
老實說，年已不惑的我，對金錢的掌握仍不牢靠。過往總覺得生活應該隨心，卻在面對突如其來的支出時感到慌亂。當手邊的備用金不足，我會心慌，夜裡甚至輾轉難眠。這種不安提醒我，是時候強迫自己儲蓄了。
我開始將收入分配為三部分：備用金、想購買物品的預算，以及未來的退休金。雖然起步晚，但我相信，慢慢累積，終能達成目標。而這一次，我不僅有決心，也有計畫，並且每日觀察自己的進展。
網路銀行成為最好的助手。當初疫情之下，外出不便，線上轉帳、繳費、購物都變得簡單；同時，也讓我更清楚金錢流向，每一筆支出都能被追蹤。儲蓄不只是省錢，更是對生活的觀察、對自我的提醒。
我學到，真正的儲蓄不只是數字的累積，而是一種態度：耐心、紀律、對未來的責任感。每天看著帳戶逐漸增長的數字，我知道，這是我與自己的約定正在兌現。
金錢固然重要，但儲蓄帶給我的，更是一份安全感，一種掌握自己生活的能力。它提醒我，即便外界紛亂，至少我可以決定自己的節奏。
所以，我強迫儲蓄，不只是為了未來的退休金或購物清單，而是為了讓自己踏實地活著。每一筆存下的錢，都是對自我的肯定，也是對未來的一份信任。
其他人也在看
《財經大代誌》國際大事搶先看 美PMI揭景氣風向
財經中心 ／綜合報導台股在光輝十月熱力四射！10月大盤單月勁揚2,412點，漲幅高達9.34%，月線已連續六紅，創下近年少見的亮眼紀錄展望本週，市場焦點轉向美國與亞洲各大經濟體的PMI採購經理人指數，美國ISM製造業PMI揭示景氣風向，若能止跌回升，將為製造業與股市信心注入強心針。民視財經網 ・ 9 小時前
走進秋天最美嘉鄉步道 千人共遊石棹步道群
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2025嘉遊好步道·秋遊嘉鄉健行今（2）日上午於石棹步道群熱鬧登場，活動再度邀請台灣好報 ・ 9 小時前
建國二村、復興新村地區都計變更說明會 打造嘉義東區新門戶開創城市新風貌
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府10月31日舉行「變更嘉義市都市計畫(建國二村、復興新村地區)細部計畫台灣好報 ・ 9 小時前
有片／新加坡總理發APEC影片 與林信義微笑互動
2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會昨天（11/1）落幕，新加坡總理黃循財昨晚10時許，在臉書發布一段參與會議影片，釋出與台灣代表林信義的互動畫面，兩人微笑握手。中央社報導，APEC台灣代表團今天表示，黃循財與林信義上週四（10/30）曾閉門晤談，就雙方關心議題交換意見交流熱絡、氣氛融洽。太報 ・ 17 小時前
金控第3季海外曝險重回28兆元 日本曝險創歷年新高
（中央社記者蘇思云台北2025年11月2日電）受到新台幣第3季微貶影響，金管會統計顯示，金控集團第3季海外曝險回升至新台幣28.39兆元，季增1.37兆元、增幅5.06%，其中，美國海外曝險9.95兆元續居金控海外最大曝險國，值得注意的是，第6大曝險國日本曝險增近1.28兆元，創下歷年新高，單季增幅13.46%居冠。金管會自2015年第2季起，按季對外揭露金控集團海內外曝險統計，海外曝險是由同業拆存、放款淨額與投資淨額3項合計。金控集團海外曝險今年首季衝上29.12兆元的史上新高，由於美元計價的海外曝險額會換成新台幣，因此也受匯率影響，隨後因新台幣匯價第2季強升10.97%，帶動第2季海外曝險單季大縮水2.09兆元、季減7.2%，皆創2015年統計以來最大減量。隨著新台幣匯率第3季回貶1.86%，金控第3季海外曝險也轉為增至28.39兆元，季增1.37兆元，金控對台灣曝險持續上揚至48.54兆元，季增9799億元，海內外曝險加總金額為76.94兆元，季增2.35兆元。觀察金控海外前10大曝險國家或地區，分別為美國、中國、法國、英國、澳洲、日本、韓國、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國，排名中央社財經 ・ 8 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 8 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前