楊子

人生總有一些晚了才意識到的課題。對我而言，儲蓄就是其中之一。

在確定一個明確的目標後，我開始強迫自己存錢。不是為了炫耀，也不是為了緊縮，而是對自己的一份承諾——一種長久的考驗。這份考驗不僅關乎金錢，更關乎自律、規劃，以及面對未來的不安。

我翻閱了網路文章，看了無數理財影片，試圖從中找出可行的方法。實際操作時才發現，儲蓄的真諦並不在於複雜技巧，而是量入為出——在不影響生活的前提下，讓自己累積財富，慢慢抵禦未知的風險。

老實說，年已不惑的我，對金錢的掌握仍不牢靠。過往總覺得生活應該隨心，卻在面對突如其來的支出時感到慌亂。當手邊的備用金不足，我會心慌，夜裡甚至輾轉難眠。這種不安提醒我，是時候強迫自己儲蓄了。

我開始將收入分配為三部分：備用金、想購買物品的預算，以及未來的退休金。雖然起步晚，但我相信，慢慢累積，終能達成目標。而這一次，我不僅有決心，也有計畫，並且每日觀察自己的進展。

網路銀行成為最好的助手。當初疫情之下，外出不便，線上轉帳、繳費、購物都變得簡單；同時，也讓我更清楚金錢流向，每一筆支出都能被追蹤。儲蓄不只是省錢，更是對生活的觀察、對自我的提醒。

我學到，真正的儲蓄不只是數字的累積，而是一種態度：耐心、紀律、對未來的責任感。每天看著帳戶逐漸增長的數字，我知道，這是我與自己的約定正在兌現。

金錢固然重要，但儲蓄帶給我的，更是一份安全感，一種掌握自己生活的能力。它提醒我，即便外界紛亂，至少我可以決定自己的節奏。

所以，我強迫儲蓄，不只是為了未來的退休金或購物清單，而是為了讓自己踏實地活著。每一筆存下的錢，都是對自我的肯定，也是對未來的一份信任。