強迫按摩、摸腰還被鎖門 萬華女里長遭前輩性騷 親揭驚恐過程

台北市萬華區華江里里長洪佳君12日發文指出，她遭地方長期擔任管理公共事務的前輩大哥性騷擾，10日下午她去對方的服務處拜訪，借用洗手間後，對方露出怪異的神色擋住出路說「可不可抱一下？」。（示意圖：shutterstock／達志）

台北市萬華區華江里里長洪佳君12日發文指出，她遭地方長期擔任管理公共事務的前輩大哥性騷擾，10日下午她去對方的服務處拜訪，借用洗手間後，對方露出怪異的神色擋住出路說「可不可抱一下？」，當下更發現廁所旁邊就是1張床，接著對方從背後環抱住她的脖子，雖然她拒絕並掙脫，對方接下來還不死心地幫她按摩、將手搭在她腰上，她最後好不容易離開，更找也曾受性騷的國民黨議員鍾沛君協助，並說自己雖然仍很害怕，但目前能夠做到的就是勇敢說出真相。稍早，洪佳君表示，自己已到警局做筆錄。

廣告 廣告

洪佳君表示，自己從來沒有想過，有一天這樣的事情會發生在她身上，身為里長的她竟也會被性騷擾，對方是地方上資深的前輩，在疫情時上過新聞的名人，長期擔任管理公共事務的職務，在公務上不可避免的有很多交流，對方給她許多有用的建議和協助，把他當前輩大哥一般尊敬。

洪佳君說，2月10日下午3時，她像平常一樣到對方服務處拜訪，聊聊近期里上的建設與活動，談到一半借用洗手間，那間洗手間在辦公室裡，還要再推開一扇小門進去，裡面像是間簡易休息室，洗手間在小門右手邊，而這整個區域，距離會客辦公室門口，其實只有幾步的距離，看起來很近，「但那一天，那幾步路，是一道牆。」

洪佳君表示，當她使用完廁所，洗手準備出來的時候，發現對方就站在正門口，不讓她出去，對方露出怪異的神色，對著她說「可不可抱一下？」她還來不及反應，對方已經伸手過來，那一瞬間她僵住了，廁所旁邊就是張床，心裡警鈴大響驚呆了，並感到不可置信，她馬上說「不可以啦」假裝鎮定要開門往外走，豈料對方從背後環抱住脖子，身體往她肩頸靠近「抱三秒也好」，她再次拒絕「不可以啦」，口頭拒絕並且掙開，開門走出那個小空間。

隨後，她發現更糟糕的事情，意識到辦公室門被關上了，整個空間形成封閉動線，門內外安靜得異常，她坐回泡茶長椅，假意的聊天周旋，盤算該怎麼全身而退，沒想到對方沒有放過她，突然提出要幫她按摩，再次腦中一片空白的時候，對方手迅速地放在她肩膀上，她還是只能當作沒事的繼續閒聊，對方邊按邊說她的肩頸僵硬是不是最近壓力大沒睡好，洪佳君說因為很害怕得罪對方，或者激怒他，直到他一路按到肩頰骨的位置，終於鼓起勇氣讓聲音保持穩定「我其實不想被按摩」。

洪佳君說，對方聽到她的拒絕，又坐到了她身旁雙腿跨坐在椅子上，臉正對著她的側臉，然後繼續裝作沒事一樣的聊天，但是當下她已經十分的不舒服，但又不得不硬著頭皮與他繼續談下去，在這個密閉的空間裡，只有他們兩人，對方的眼神讓我感覺自己像個獵物一樣。

洪佳君說，之後她的電話響了，她刻意把通話拉長，讓空間裡多出「第三個聲音」，這也暗示著她擁有對外說話的管道了，掛掉電話後她沒有立刻離開，不敢倉促與對方虛與委蛇一番，表示該要回家為家人準備晚餐，對方張開雙手，像長輩鼓勵晚輩般，又說了一次「抱一下。」她看著那扇門，近在眼前，知道這可能是最後的機會了，只能配合對方的要求，開門時發現，門是上鎖的一邊迅速解開門鎖，然後一邊保持善意的對話，豈料經過會議空間與員工辦公區，對方再次把手搭在她腰上。

洪佳君表示，這是第3次性騷擾了，此前她已經多次的表達不要，短短幾步路，好像走了千百里。

離開那棟建築時，她知道「我活下來了」，回到服務處，她繼續日常服務鄰居。

洪佳君直言，當天她不敢告訴周遭的人，不敢去報警，害怕只要說出去走漏風聲，消息馬上就會傳到對方耳裡，而怕報復對她不利，甚至想到家人的安危，「乾脆不要當里長算了，這樣我就可以不用再看見他的臉，與他有任何交集。」

她也想到，我想起名嘴朱學恆對鍾沛君性騷時說的那一句話，「反正妳明天也不記得」，隔天早上她鼓起勇氣，打給鍾沛君議員辦公室，當電話好不容易接通，隔著話筒告訴自己的遭遇，聽見鍾嘆了一口氣，說了聲「哎」那一瞬間她的眼淚掉了下來，渾身的重擔才終於卸下來，「直到此刻，我才確信自己終於離開了那間辦公室，確信自己是安全的。」

洪佳君表示，里長應該是守護里民的避風港，而不是不能言語的沉船．如果她沉默了，更多像他一樣遭遇的女性，也會沉沒下去．性騷擾就像經歷了一場暴風雨，你不知道他什麼時候會來，也不知道傷害什麼時候會過去，很多事情不是你自己能決定的，包括被騷擾時會有什麼反應，你要不要對抗到底，你不知道這場風暴，會在心裡持續到什麼時候．但至少，我能夠做到的，就是勇敢說出真相，「我選擇站在風裡，抬頭挺胸。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

見證台灣民主 前新聞局長邵玉銘辭世

MLB》虎王韋蘭德 1年約重返老東家

畢書盡徐暐翔看完《功夫》震驚 喊此生無憾