強迫按摩、摸腰還被鎖門 萬華女里長遭前輩性騷 親揭驚恐過程
台北市萬華區華江里里長洪佳君12日發文指出，她遭地方長期擔任管理公共事務的前輩大哥性騷擾，10日下午她去對方的服務處拜訪，借用洗手間後，對方露出怪異的神色擋住出路說「可不可抱一下？」，當下更發現廁所旁邊就是1張床，接著對方從背後環抱住她的脖子，雖然她拒絕並掙脫，對方接下來還不死心地幫她按摩、將手搭在她腰上，她最後好不容易離開，更找也曾受性騷的國民黨議員鍾沛君協助，並說自己雖然仍很害怕，但目前能夠做到的就是勇敢說出真相。稍早，洪佳君表示，自己已到警局做筆錄。
洪佳君表示，自己從來沒有想過，有一天這樣的事情會發生在她身上，身為里長的她竟也會被性騷擾，對方是地方上資深的前輩，在疫情時上過新聞的名人，長期擔任管理公共事務的職務，在公務上不可避免的有很多交流，對方給她許多有用的建議和協助，把他當前輩大哥一般尊敬。
洪佳君說，2月10日下午3時，她像平常一樣到對方服務處拜訪，聊聊近期里上的建設與活動，談到一半借用洗手間，那間洗手間在辦公室裡，還要再推開一扇小門進去，裡面像是間簡易休息室，洗手間在小門右手邊，而這整個區域，距離會客辦公室門口，其實只有幾步的距離，看起來很近，「但那一天，那幾步路，是一道牆。」
洪佳君表示，當她使用完廁所，洗手準備出來的時候，發現對方就站在正門口，不讓她出去，對方露出怪異的神色，對著她說「可不可抱一下？」她還來不及反應，對方已經伸手過來，那一瞬間她僵住了，廁所旁邊就是張床，心裡警鈴大響驚呆了，並感到不可置信，她馬上說「不可以啦」假裝鎮定要開門往外走，豈料對方從背後環抱住脖子，身體往她肩頸靠近「抱三秒也好」，她再次拒絕「不可以啦」，口頭拒絕並且掙開，開門走出那個小空間。
隨後，她發現更糟糕的事情，意識到辦公室門被關上了，整個空間形成封閉動線，門內外安靜得異常，她坐回泡茶長椅，假意的聊天周旋，盤算該怎麼全身而退，沒想到對方沒有放過她，突然提出要幫她按摩，再次腦中一片空白的時候，對方手迅速地放在她肩膀上，她還是只能當作沒事的繼續閒聊，對方邊按邊說她的肩頸僵硬是不是最近壓力大沒睡好，洪佳君說因為很害怕得罪對方，或者激怒他，直到他一路按到肩頰骨的位置，終於鼓起勇氣讓聲音保持穩定「我其實不想被按摩」。
洪佳君說，對方聽到她的拒絕，又坐到了她身旁雙腿跨坐在椅子上，臉正對著她的側臉，然後繼續裝作沒事一樣的聊天，但是當下她已經十分的不舒服，但又不得不硬著頭皮與他繼續談下去，在這個密閉的空間裡，只有他們兩人，對方的眼神讓我感覺自己像個獵物一樣。
洪佳君說，之後她的電話響了，她刻意把通話拉長，讓空間裡多出「第三個聲音」，這也暗示著她擁有對外說話的管道了，掛掉電話後她沒有立刻離開，不敢倉促與對方虛與委蛇一番，表示該要回家為家人準備晚餐，對方張開雙手，像長輩鼓勵晚輩般，又說了一次「抱一下。」她看著那扇門，近在眼前，知道這可能是最後的機會了，只能配合對方的要求，開門時發現，門是上鎖的一邊迅速解開門鎖，然後一邊保持善意的對話，豈料經過會議空間與員工辦公區，對方再次把手搭在她腰上。
洪佳君表示，這是第3次性騷擾了，此前她已經多次的表達不要，短短幾步路，好像走了千百里。
離開那棟建築時，她知道「我活下來了」，回到服務處，她繼續日常服務鄰居。
洪佳君直言，當天她不敢告訴周遭的人，不敢去報警，害怕只要說出去走漏風聲，消息馬上就會傳到對方耳裡，而怕報復對她不利，甚至想到家人的安危，「乾脆不要當里長算了，這樣我就可以不用再看見他的臉，與他有任何交集。」
她也想到，我想起名嘴朱學恆對鍾沛君性騷時說的那一句話，「反正妳明天也不記得」，隔天早上她鼓起勇氣，打給鍾沛君議員辦公室，當電話好不容易接通，隔著話筒告訴自己的遭遇，聽見鍾嘆了一口氣，說了聲「哎」那一瞬間她的眼淚掉了下來，渾身的重擔才終於卸下來，「直到此刻，我才確信自己終於離開了那間辦公室，確信自己是安全的。」
洪佳君表示，里長應該是守護里民的避風港，而不是不能言語的沉船．如果她沉默了，更多像他一樣遭遇的女性，也會沉沒下去．性騷擾就像經歷了一場暴風雨，你不知道他什麼時候會來，也不知道傷害什麼時候會過去，很多事情不是你自己能決定的，包括被騷擾時會有什麼反應，你要不要對抗到底，你不知道這場風暴，會在心裡持續到什麼時候．但至少，我能夠做到的，就是勇敢說出真相，「我選擇站在風裡，抬頭挺胸。」
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
更多中時新聞網報導
見證台灣民主 前新聞局長邵玉銘辭世
MLB》虎王韋蘭德 1年約重返老東家
畢書盡徐暐翔看完《功夫》震驚 喊此生無憾
其他人也在看
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
陸元琪爆袁惟仁家人「婚姻殺手」 被放話：勿去告別式
音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年57歲，前妻陸元琪今（2/12）在IG突然連發3則限動，透露男方家人要孩子轉告她不要出席告別式，還說那些人也是她婚姻的殺手，後來又貼文「不知道其實我才是可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎？」
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
柯志恩民調大輸？林濁水揭票房毒藥：一路悲
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差...
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
錢再多都沒用！他因女兒「這1句」心軟 晚年重返職場：差點流落街頭
在經濟壓力日益沉重的時代，許多父母即使退休，仍選擇為子女分擔生活重擔。日本東京一名68歲、曾任地方公務員的中川康一（化名），原以為35年的公職生涯能為自己換來安穩晚年，未料退休短短三年，卻因接連不斷的支出壓力，被迫重新投入職場。
皮膚萬用神藥爆紅 醫師示警「雙面刃」：恐令皮膚變薄
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導近日「美康」乳膏在社群平台Threads引發討論，不少網友因為「一抹見效」將其封為「皮膚萬用神藥」，甚至主動向醫師指名...
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。