強迫12歲泰國少女賣淫 日本東京按摩店業者被捕

（中央社東京6日綜合外電報導）日本媒體今天引述東京都警視廳的說法報導，一名12歲泰國籍少女被迫在東京都一間「按摩店」賣淫，且在1個月左右的期間接待約60名客人，經營這間店的業者已於本週稍早被捕。

「朝日新聞」報導，東京都警視廳表示，這是他們接獲的外國人涉及人口販賣案件中，年紀最小的受害者。

東京都警視廳保安課指出，日本51歲中年男子細野正之，於今年6月27日到7月29日之間，強迫這名少女在他位於文京區湯島地區的店舖接客，涉嫌違反勞動基準法規定的最低年齡限制，已在4日被捕。

東京警方並未透露犯嫌是否承認犯行。

這名少女向警方說明，自己先前在泰國與妹妹及祖父母同住，並就讀公立國中，她的母親從事特種行業，平常並未與她同住。後來，在母親告訴她「去日本工作」過後，她就在今年6月27日與母親來到日本。

她抵達日本後，就被迫在店裡提供性服務，儘管她不想，但是仍被迫聽從母親指示。而少女的母親則已在7月11日單獨離開日本。

被留在日本的泰國少女，在截至7月29日的33天期間，被迫接待約60名男客人，且約62萬7000日圓的所得，全數被交給本週落網的犯嫌。扣除店家抽成的其餘所得，則由犯嫌的戶頭轉入少女母親相關人士的帳戶。

這名少女於8月辭職，後來在母親的介紹下於東京都以外的店家賣淫。她說，「若我不工作的話，家人就無法生活」。

不過，她後來漸漸發覺母親不會來接她，並在9月中旬萌生回國念頭，於是前往東京都港區的東京出入國在留管理局（相當於出入境管理局），表達想回泰國的意願。

這名少女被視為人口販運的受害者，已被日本當局安置。日本警方、境管當局、泰國大使館、國際移民組織（IOM）等方面，將合作處理接下來的作業。（編譯：楊惟敬）1141106

發現兒少性剝削，請撥打110、113。