強逼12歲女兒到日本性交易！媽媽本人也「在台賣淫」 背後疑有跨國犯罪

近日日本警方偵破一名12歲泰國女童在日本東京某按摩店「賣淫」的事件，經追查後發現，女童是被被媽媽帶到日本工作，隨後自己並無返回日本，而是赴台從事「性工作」，目前已遭逮。而整起事件懷疑有跨國犯罪，目前台日泰情資正交換追查。

根據日媒報導，女童於6月下旬和母親持15天短期簽證入境日本，但7月中旬，她的母親就離開了日本，獨留她一人，在一家按摩店工作及生活。截至7月29日的33天裡，她一共接待了約60名男顧客，所有收入都歸按摩店老闆、母親及相關人士所有。

警方目前已依違反《勞動基準法》的罪名，逮捕了51歲按摩店老闆細野正幸，警方也透露，該名12歲泰籍女童是東京警視廳破獲的人口販賣案中，最年輕的外國受害者。

事件曝光後，泰國警方也已介入調查，並與日本警方合作，協助將受害少女接回泰國安置。泰國當局透露，女童的母親現年29歲，少女在筆錄中表示，「母親也在新加坡和台灣等國從事性交易，我們幾乎沒有時間在一起。」

對此，刑事局國際科表示，已初步掌握案情，研判本案恐有跨國人蛇、色情集團在背後操作，因此這位泰國媽媽才會一飛來台灣，就立刻被安排到桃園上班，目前正與泰國和日本警方交換情資，進一步追查事件幕後有無涉及人口販賣等問題。

移民署官員則表示，來台從事「性服務」工作的女性，大多來自越南、泰國、印尼與菲律賓等東南亞國家，非法集團通常會以免費機票、高薪工作等話術誘騙女子，等到對方入境後再將其護照扣押，並控制行動，再以債務威脅等方式逼迫賣淫，這類犯罪組織幾乎都隱身在私人會所、養生會館或按摩店等處，藉由社群平台進行交易，查緝難度更深。

而根據了解，近年來，移民署與警政單位協力合作，透過跨境情資交替整合，在過去1年內，已查獲數十起類似案件，並成功救出數十名外籍受害女性，分別進行遣返或協助安置。



